Mosmarrëveshjet mes republikaneve dhe demokratëve në senatin amerikan për çështje të brendshme vijojnë të mbajnë të bllokuar rreth 40 emrat të cilët administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka kandiduar për të qenë ambasadorët e rinj amerikane në vende të ndryshme të botës, duke përfshire edhe të nominuarin e Biden për ambasador të Shteteve te Bashkuara në Shqipëri David J. Kostelancik.

Në një seancë të 24 shtatorit, senatorja demokrate nga New Hampshire Jeanne Shaheen prezantoi në senat një mocion ku kërkonte miratimin e të nominuarit të presidentit Biden në Shqipëri David J. Kostelancik, por serish u përball me pengesën republikane.

“Vij sot këtu për të mbështetur nominimi i David Kostelancik per te qene Ambasadori i SHBA-së në Shqipëri. Për mbi 35 vjet, z. Kostelancik ka shërbyer si diplomat karriere I Shërbimi i Jashtëm dhe një kandidat i kualifikuar dhe shembullor për të përfaqësuar Shtetet e Bashkuara në një kryeqytet aleat. Ai ka shërbyer më parë në Shqipëri, si dhe detyra jashtë vendit si në Turqi, Rusi dhe Hungari, ku ai drejtoi Ambasadën tonë si i Ngarkuar me Punë për gati 2 vjet. Është e qartë se ne kemi një kandidat shumë te kualifikuar për të shërbyer si ambasador në Shqipëri. Dua te theksoj se perse është kaq kritike që ne te konfirmojnë një ambasador në Shqipëri dhe që ta bëjmë pa vonesë. Shqipëria është një histori e vërtetë suksesi për Politiken e jashtme amerikane. Vetëm 30 vjet më parë Shqipëria po zgjohej nga më shumë se katër dekada të sundimit komunist”, tha senatorja.

Deklarate e cila u kundërshtua nga senatori republikan nga Utah Mike Lee i cili dha disa argumente kundër kësaj kandidature.

“Kryqëzata e vazhdueshme e diplomatëve të karrierës për të përhapur ideologjinë “woke” në emër të Shteteve të Bashkuara shpesh vepron qartësisht kundër interesave tona dhe minon aktivisht reputacionin dhe ndikimin e kombit tonë. Ashtu si shumë nga të nominuarit e Biden-Harris, z. Kostelancik ka treguar paaftësi për të lënë mënjanë pjesëmarrjen e tij personale politike ndërsa përfaqëson interesat e SHBA-së jashtë vendit. Performanca e tij e kaluar si i ngarkuar me punë në Hungari duhet ta diskualifikojë atë për t’u besuar sërish me përgjegjësinë diplomatike. Z. Kostelancik ndërhyri hapur në politikën hungareze. Ai sulmoi lirinë e shtypit dhe u përfshi në aktivizëm të hapur social, të cilin qeveria hungareze e konsideroi si një ndërhyrje të papërshtatshme në politikën e brendshme të Hungarisë. Kostelancik dëmtoi marrëdhënien tonë me një aleat të besueshëm dhe të rëndësishëm për hir të përhapjes së ideologjisë partiake jashtë vendit, në një kohë kur ai ishte thjesht një zëvendës deri sa administrata e Trump-it të nominonte një ambasador. Tani administrata Biden-Harris dëshiron ta bëjë atë përgjegjësin kryesor për interesat e qeverisë amerikane në Shqipëri. Administrata Biden-Harris kishte çdo mundësi të paraqiste një kandidat të ri për këtë pozicion kur emërimi i z. Kostelancik iu kthye Presidentit në fund të vitit të kaluar, por në vend që të paraqiste një kandidat me një reputacion më të favorshëm, një të kaluar më pak kontradiktore dhe një përqendrim të dëshmuar në interesat kryesore të SHBA-së, Presidenti Biden po e promovon z. Kostelancik.

Imperializmi kulturor vazhdon të dominojë, të shpërqendrojë dhe të shkatërrojë reputacionin dhe efektivitetin e trupit tonë diplomatik. Nuk do të jem i paangazhuar në përpjekje të tilla, dhe për këtë arsye kundërshtoj”, tha Lee.

Ne dhjetor te vitit te kaluar Senati amerikan nuk e miratoi emërimin e Kostelancik si ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri duke e kthyer këtë kandidature te presidenti Biden. Nuk dihet ende se kur do te jete seanca e radhës ne senat per shkak te procesit elektoral të nëntorit ku e gjithë vëmendja e politikes amerikane fokusohet te presidencialet.