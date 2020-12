Gjigandi britanik BBC është ndalur të shkruajë në një artikull të gjatë për rrugën më të madhe të kanabisit dhe sipas medias prestigjioze bëhet fjalë për kufirin mes Greqisë dhe Shqipërisë.

“Tashmë jemi në terrenin e tyre”. Kështu thotë një prej agjentëve grek të antidrogës për britaniken, i cili patrullon në kufi i armatosur dhe i pajisur me jelek antiplumb.

BBC shkruan se kufiri mes Greqisë dhe Shqipërisë është rruga më e madhe e trafikut të kanabisit në Europë. Britanikja u ndal në një fshat kufitar helen, në Haravgi pranë Janinës.

“Nuk ka tela me gjemba ose ndonjë pengesë tjetër që të shënjojë kufirin”, shkruan BBC.

Ndërkohë agjentët grekë kanë thënë se droga trafikohet nga shqiptarët që jetojnë në fshatrat në anën tjetër të kufirit.

“Janë njerëz të fortë dhe dinë ta kalojnë kufirin si gishtat e dorës. Mund të mbijetojnë me ditë në pyll”, është shprehur oficeri grek Lambro Tsoumanis.

Sipas BBC-së, që prej fillimit të vitit, policia greke ka konfiskuar 1.5 tonë kanabis.

“Dy vite më parë ata sekuestruan rreth 9 tonë”, shkruan britanikja.

Trafikuesit zakonisht të armatosur me kallashnikov mbajnë çanta të mbushura me kanabis deri në 50 kilogramë. Ata e fshehin drogën në zona të caktuara, në një pemë të madhe ose burim.

Më pas janë anëtarët e rrjetit grek që marrin çantat me drogë. Një kilogram kanabis shkon deri në 1000 Euro me çmim shumice në Shqipëri, shkruan BBC, duke shtuar se baronët e drogës në Itali ose Greqi paguhen me dyfishin e këtij çmimi.

Policia organizon herë pas here operacione në dy anët e kufirit, por trafikimi nuk ndalon ndonjëherë. Gjithçka duhej të ndryshonte në verën e viitit 2014, kur policia shkatërroi rritjen masive të drogës në Lazarat.

“Beteja e policisë zgjati për disa ditë. Ndaj tyre u qëllua me granata dhe plumba, por në fund autoritetet shkatërruan më shumë se 10 tonë marijuanë, mijëra rrënjë kanabis ndërkohë që u konfiskuan armë zjarri”, shkruan BBC.

Në 2016-ën, rritja e kanabisit në Shqipëri u shtri në të gjithë vendin shkruan britanikja duke cituar një raport të Iniciativës Globale kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar. Sipas medias prestigjioze kanabisi ishte shumë përfitues për fshatarët si dhe për grupet e krimit të organizuar që e shisnin atë në Bashkimin Europian.

“Për një gjeneratë të rinjsh shqiptarësh ky treg i paligjshëm ofroi një mënyrë të mirë për të bërë para, njësoj siç bëri për punonjësit publikë, policët dhe politikanët”, citohet raporti i Iniciativës Globale.

BBC ka treguar historinë e një 39-vjeçari nga Vlora. Artani ka shpjeguar për britaniken si të bësh para derisa të kapesh ngë autoritetet.

“Mund të korruptosh shefin e policisë lokale ose agjentët antidrogë, por nëse të spiunon dikush, atëherë je vetëm”, ka treguar ai nga një lokal në qytetin e Vlorës.

Emri i tij i vërtetë në fakt nuk është Artan. Megjithatë ai thotë se kaloi dy vite në Itali dhe më pas u kthye për ta drejtuar këtë biznes nga shtëpia e vet.

“Këtë vit gjetëm një tokë të mirë pranë Tepelenës, 3 orë në këmbë në mal”, ka thënë ai.

Ai pretendon se ka mbjellë 50 mijë rrënjë kanabis vetëm këtë vit.

“Një numër shumë i lartë edhe për standardet shqiptare”, shkruan BBC.

Artani u tregon se si përkujdesen për kanabisin.

“Ka tre rregulla. Aksesi tek uji, qëndro larg policisë dhe durim”, shprehet ai.

Kur kanabisi bëhet gati për shitje dërgohet në një fshat pranë kufirit. Aty trafikuesit e marrin me këmbë ose me mushka dhe e çojnë drejt Greqisë.

“Kryeministri Edi Rama premtoi se nuk do të kishte pushim në luftën kundër drogës pasi nxiste për hyrje në BE. Por pak ndryshoi pasi prodhuesit e kanabisit nisën të gjenin tregje të reja dhe jo vetëm Greqinë e Italinë, por Turqinë, Gjermaninë, Holandën dhe Britaninë”, shkruan BBC.

Gjigandi britanik është ndalur edhe tek propozimi i Ramës për ta legalizuar kanabisin për përdorim mjekësor.

“Në Maj, ai njoftoi papritur se qeveria ka nisur punën për të legalizuar kanabisin mjekësor dhe se kultivimi illegal i drogës është nën kontroll”, shkruan BBC, duke shtuar se Shqipëria jo vetëm që duhet të luftojë krimin e organizuar dhe korrupsionin, por për këtë duhet që të bindë edhe BE-në.

Sa i përket legalizimit të kanabisit mjekësor, BBC thotë se disa eksperienca nga vendet fqinje sugjerojnë që nuk do të ndihmojë këtë fenomen.

“Greqia legalizoi kanabsin mjekësor, por pati pak impakt në ekonomi. Në Maqedoninë e Veriut prodhimi i kanabisit është i ligjshëm, por kanabisi dhe vaji i tij po ruhen në magazina. Sa më gjatë të qëndrojë aty, aq më i madh rreziku që të gjejë rrugën drejt tregut të paligjshëm”, shkruan BBC./tvklan

g.kosovari