Një grup aktivistësh që prezantohen si “Aleanca

për Mbrojtjen e Teatrit”, krahas aktivitetit fizik

ushtrojnë oponencën e tyre edhe në rrjetet

sociale.

Ata kanë një organ zyrtar në Facebook me emrin

“Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit – zyrtare”, ku

komunikojnë herë pas here me qytetarët.

Ndërkohë, në një vëzhgim të replikave shohim që

gjuha e përdorur nuk ka asnjë lidhje me vlerat që

mëton të përcjellë tetatri.

Më poshtë po përcjellim disa replika ku fjalori nuk ka as pak lidhje me artin dhe kulturën.

Le të kujtojmë, se Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit tashmë ka si drejtues vëllezërit Budina si dhe aktivisten

Adriana Kalaja. (TemA)