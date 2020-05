Ditën e sotme u mblodh online Komisioni i Sigurisë, ministri i Brendshëm, Sandër Lleshaj bëri me dije vendimin më të fundit, ku deklraroj se punonjësit mbi 55 vjeç në radhët e Policia së Shtetit, gardës së republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat do të lirojën vendet e tyre të punës.

Sipas tij kjo do të ndodhë sapo të kalojë në Kuvend dhe të miratohet ligji i paraqitur nga Ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj.

Sipas ministrit të larguarit nga puna do të trajtohen financiarisht.

“Nga radhët policisë të largohen ose me kërkesën e vetë punonjësit të policisë ose me vendim të autoriteteve drejtuese të saj punonjësit e policisë që kanë mbushur moshën 55 vjec, ose që kanë plotësuar 30 vite shërbim në radhët e policisë. Sot ne kemi në nivelin bazë të policisë oficerë që janë mbi 50 vjec, në gradat e ulëta, në gradat, nënkomisar, grada inspektorëve, që janë 60 vjec. Synimi është që të preket kjo fashë e gradave, njerëz që janë në terren, njerëz që duhet se s’bën të lëvizin. Pas largimit nga radhët e policisë, këta punonjës të shtetit parashikohet të trajtohen financiarisht me 50% të pagës neto” tha Lleshaj.

Por në mbledhjen online të komisionit nuk munguan as replikat. Ka qenë deputeti socialist Sadi Vorpsi, ai që propozoi përfshirjen e shërbimit zjarrfikës në këtë projektligj. Kjo sipas Vorpsit, pasi zjarrfikësit i kap ligji i Policisë së Shtetit

“Duke përshifrë shërbimin zjarrfikës në këtë projektligj, ne japim kontributin tonë modest., Mbi të gjitha do të kishim një trupë shërbimi më të re në moshë. Nuk gjej arsye pse të mos ei përfshijmë zjarrfikësit në këtë projektligj” – tha deputeti Vorpsi në mbledhjen e Komisionit për Sigurinë Kombëtare.

/a.r