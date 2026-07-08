Forcimi i vazhdueshëm i lekut kundrejt euros gjatë viteve të fundit ka frenuar rritjen e çmimeve. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, i pyetur nga deputetët mbi këtë situatë në Komisionin për Nismat Qytetare, u shpreh se ky fenomen në tërësi ka sjellë një sërë ndikimesh pozitive për ekonominë shqiptare.
“Nga njëra anë kemi një impakt negativ tek eksportet, por nga ana tjetër kemi efekte pozitive tek ata që i kanë të ardhurat në lekë dhe tek frenimi i rritjes së çmimeve. Pra, çmimet po rriten, por kjo rritje do të ishte shumë më e madhe nëse do të kishim një zhvlerësim të monedhës kombëtare. Nëse efekti do të ishte i kundërt, inflacioni mund të ishte 6% dhe jo 2.2%. Në atë rast, norma bazë e interesit do të ishte më e lartë se 2.5%, kostot e kredive do të rriteshin, kreditë me probleme do të shtoheshin, papunësia do të rritej dhe rritja ekonomike do të ngadalësohej. Pra, treguesit makroekonomikë do të përkeqësoheshin”, tha Gent Sejko, guvernator i Bankës së Shqipërisë.
Sejko foli gjithashtu edhe për masat që ka marrë Banka e Shqipërisë ndaj rritjes së kredisë për blerjen e banesave nga qytetarët.
“Kemi standardizuar kreditë me kolateral. Këto janë masa që synojnë të shmangin probleme në skenarë jo optimistë. Ritmet e rritjes së kredisë për pasuri të paluajtshme janë frenuar pak dhe ne po e monitorojmë vazhdimisht situatën. Deri tani, bankat kanë një performancë shumë të mirë me kreditë për pasuri të paluajtshme dhe nuk shohim raste problematike apo rrezik të shtuar”, shtoi Sejko.
Për sa i përket digjitalizimit të shërbimeve, guvernatori u shpreh se është bërë një punë e mirë në këtë sektor, duke veçuar anëtarësimin në SEPA si një hap të rëndësishëm drejt standardeve europiane, që ka ulur ndjeshëm kostot e transfertave ndërkombëtare për qytetarët.
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