Familja e Erjon Llapushit, shtëpia e të cilit është kontrolluar sot nga forcat RENEA, ka hedhur poshtë pretendimet se në banesë janë gjetur sende të jashtëligjshme.

Gjithashtu, në reagim thuhet se ” asnje nga personat e proceduar penalisht diten e sotme nuk ka lidhje me Erjon Llapushin”.

“Ne lidhje me kontrollin e ushtruar diten e sotme ne banesen e familjes (prinderve) te Erjon Llapushit ne Pogradec, ju bejme me dije se asnje objekt i paligjshem nuk eshte gjendur ne banese, gje lehtesisht e verifikueshme nga proces-verbali i dorezuar nga policia pas kontrollit, i cili ju vihet ne dispozicionon ne vijim te ketij komunikimi, si edhe nga komunikata e Policise se Shtetit ne platformen sociale Facebook. Gjithashtu, theksojme qe asnje nga personat e proceduar penalisht diten e sotme nuk ka lidhje me Erjon Llapushin, pervecse jane banore te te njejtit qytet.

Do te deshironim qe mediat të verifikojnë informacionet para se t’i publikojnë, dhe të kenë kujdes nga lajmet e rreme që mund të dëmtojnë individë”,-thuhet në reagim.