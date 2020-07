Tre paciente kane humbur jeten ne 24 oret e fundit ne Infektiv, pa mundur t’i mbijetonin koronavirusit.

Lajmin e ka bere me dije sot Ministria e Shendetesise, gjate te dhenave te fundit lidhur me situaten e koronavirusit ne vend.

Ministria e Shendetesise ka bere sot me dije, se nje nga rastet e humbjes se jetes, eshte mjeku i familjes nga Puka, qe luftonte prej duisa ditesh ne Infektiv.

Nderkohe qe dy te tjere jane nje 63 vjecar nga Lezha dhe nje 65 vjecare nga Tirana, qe megjithe perpjekjet e mjekeve nuk kane mbijetuar dot nga Covid-19.

“Në 24 orët e fundit 3 qytetarë nuk e kanë fituar dot betejën me virusin e rrezikshëm, mes tyre një mjek 69-vjeçar nga Puka, i cili luftonte prej disa ditësh me sëmundjen në spitalin infektiv. Dhe dy qytetarë, një 63 vjeçar nga Lezha dhe një 65 vjeçare nga Tirana, megjithë përpjekjet e mjekëve, nuk kanë mundur të mbijetojnë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u shpreh ngushëllimet familjarëve të të ndjerëve“, bën me dije Dr. Eugena Tomini.

Në daljen e saj per mediat Tomini, deklaroi se trendi i shtuar i rasteve të konfirmuara me Covid19 ka vijuar dhe gjatë javës që lamë pas, por njëkohësisht epidemia ka paraqitur një numër më të lartë të rasteve që janë hospitalizuar dhe të rasteve që kanë humbur jetën.

g.kosovari