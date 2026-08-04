Shërbimi sekret britanik MI6 është vlerësuar si agjencia më e fuqishme e inteligjencës së jashtme në Evropë, sipas një renditjeje të realizuar nga revista franceze “L’Express”, bazuar në opinionet e 60 profesionistëve të inteligjencës nga 25 vende.
Sipas këtij vlerësimi, MI6 kryeson për aftësinë në rekrutimin e spiunëve të nivelit të lartë dhe depërtimin në qarqet politike të vendeve si Rusia, Kina, Irani dhe Turqia.
“Mbretëria e Bashkuar ka shërbimet sekrete më të forta në Evropë. MI6 është e jashtëzakonshme”, deklaroi Robert Gorelick, ish-shef stacioni i CIA-s.
Sipas raportimit të “The Times”, në vendin e dytë u rendit Drejtoria e Përgjithshme për Sigurinë e Jashtme e Francës (DGSE), e cila u vlerësua për shtrirjen globale, operacionet klandestine dhe luftën kundër terrorizmit.
Një zyrtar polak i inteligjencës tha se shërbimi francez arrin të kombinojë inteligjencën njerëzore, mbledhjen e të dhënave teknike dhe aftësitë operacionale në terren.
Në vendin e tretë u rendit shërbimi holandez AIVD, ndërsa Ukraina u pozicionua e katërta, duke marrë vlerësime për inovacionin dhe operacionet e zhvilluara që prej nisjes së pushtimit rus në vitin 2022.
Shërbimi gjerman i inteligjencës BND u rendit i pesti. Ai u vlerësua për analizën strategjike, por mori më pak pikë për aftësitë operacionale jashtë vendit.
Në fund të renditjes u pozicionua shërbimi sekret i Sllovakisë, i cili u cilësua si më i dobëti në Evropë.
Sipas raportit, MI6 ka fituar vlerësim të veçantë edhe për rolin e tij në paralajmërimin e hershëm të Ukrainës për pushtimin rus, si dhe për aftësinë për të zhvilluar operacione afatgjata të inteligjencës.
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