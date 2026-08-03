Ndërsa obeziteti po kthehet në një nga sfidat më të mëdha shëndetësore të Europës, Shqipëria mbetet mes vendeve me normat më të ulëta në kontinent.
Sipas të dhënave të Eurostat, 12.6% e popullsisë shqiptare mbi 18 vjeç klasifikohet si obeze, për vitin 2022, kur janë të disponueshme të dhënat e fundit për Shqipërinë. Ky nivel është nën mesataren e Bashkimit Europian prej 16.3% dhe më i ulët se në shumicën e vendeve të rajonit.
Në krye të renditjes qëndron Malta, ku më shumë se një në katër të rritur, ose 26.6% e popullsisë, klasifikohet si obeze. Pas saj vijnë Letonia me 24.6%, Islanda me 24.2%, Finlanda me 23.2% dhe Irlanda me 22.1%.
Në anën tjetër të spektrit gjenden Italia me vetëm 7% dhe Mali i Zi me 7.8%, dy vendet me normat më të ulëta të obezitetit në Europë.
Europa po shëndoshet
Të dhënat e Eurostat tregojnë se obeziteti është rritur gradualisht gjatë dekadës së fundit. Në vitin 2025, rreth 16.3% e të rriturve në Bashkimin Europian ishin obezë, krahasuar me 15.2% në vitin 2014.
Nëse përfshihen edhe personat mbipeshë, pra ata që nuk janë ende obezë por kanë peshë mbi normalen, më shumë se gjysma e popullsisë së rritur në BE rezulton të ketë probleme me peshën trupore.
Ekspertët e lidhin këtë trend me stilin gjithnjë e më sedentar të jetesës, aktivitetin fizik të kufizuar dhe ndryshimet në zakonet ushqimore.
Çfarë mat treguesi i obezitetit?
Treguesi bazohet te Indeksi i Masës Trupore (BMI), i cili llogaritet duke pjesëtuar peshën në kilogramë me katrorin e gjatësisë në metra.
Sipas metodologjisë së Eurostat, një person konsiderohet obez kur BMI-ja është 30 ose më e lartë. Personat me BMI nga 25 deri në 29.9 klasifikohen si mbipeshë, ndërsa kategoria e “mbipeshës” që përdor Eurostat shpesh përfshin si personat mbipeshë ashtu edhe ata obezë.
Të dhënat mblidhen për popullsinë mbi 18 vjeç dhe bazohen në Anketën Europiane të Shëndetit (EHIS) dhe statistikat e të ardhurave dhe kushteve të jetesës (EU-SILC)./Marrë nga Monitor
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