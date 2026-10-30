Një numër rekord prej 47.9 milionë amerikanësh kanë votuar tashmë në zgjedhjet e mesit të mandatit, me pjesëmarrje të lartë në shumë shtete kyçe dhe më shumë demokratë sesa republikanë që kanë ushtruar të drejtën e tyre për të votuar deri më tani, sipas të dhënave të publikuara sot.
Laboratori Zgjedhor i Universitetit të Floridës ka numëruar deri më tani 47,922,669 vota në të gjithë vendin . Rekordi i mëparshëm u vendos në zgjedhjet e mesit të mandatit të vitit 2022, me 45.9 milionë vota.
Këtë vit, 226 milionë njerëz janë në listat e votuesve, sipas të dhënave federale.
Zgjedhjet do të mbahen të martën, por është e mundur të votohet paraprakisht.
Rritja e pjesëmarrjes në votime këtë vit ka qenë veçanërisht e theksuar në shtetet e lëkundura. Në Teksas, ku kandidati demokrat për senat, James Tallarico, shpreson t’i japë fund tre dekadave të sundimit republikan, më shumë se 6 milionë njerëz kishin votuar deri të mërkurën. Pjesëmarrja në votime ishte rreth 50% më e lartë krahasuar me zgjedhjet e vitit 2022.
Pjesëmarrja ishte e lartë gjithashtu në Karolinën e Veriut dhe të Jugut. Në Kansas, ku senatori republikan po përballet me vështirësi, votimi i parakohshëm javën e kaluar ishte gati dy të tretat më i lartë se në zgjedhjet e vitit 2022, sipas zyrtarëve lokalë.
Në shtetet që ndjekin përkatësinë politike të votuesve, demokratët kanë dukshëm më shumë gjasa sesa republikanët të votojnë herët: rreth 44%, krahasuar me 31% dhe 25% për të pavarurit ose ata që mbështesin partitë më të vogla.
Pjesëmarrja e afrikano-amerikanëve dhe hispanikëve në shtetet që raportojnë të dhëna të tilla të votuesve është gjithashtu në rritje.
Ekspertët paralajmërojnë se këto shifra nuk duhen interpretuar si një tregues i rezultatit përfundimtar. Përkatësia politike e një votuesi nuk do të thotë domosdoshmërisht se ai do të votojë për kandidatin e partisë së tij. Përveç kësaj, dhjetëra milionë amerikanë do të shkojnë në qendrat e votimit në Ditën e Zgjedhjeve, të martën.
Në zgjedhjet e kaluara, republikanët kanë pasur tendencën të votojnë kryesisht ditën e zgjedhjeve, gjë që mund të përmbysë epërsinë e demokratëve. Gjithashtu, rritja e votimit të parakohshëm nuk do të thotë domosdoshmërisht rritje e pjesëmarrjes së përgjithshme.
The post Rekord votash në SHBA, rreth 48 milionë amerikane kanë votuar para zgjedhjeve të mesit të mandatit appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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