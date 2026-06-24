Kupa e Botës 2026 po regjistron shifra të paprecedenta në aspektin disiplinor. Vetëm pas dy javëve të para të fazës së grupeve janë dhënë plot 8 kartonë të kuq, një rekord historik për këtë fazë të turneut.
Mes rasteve më të komentuara është edhe përjashtimi i Almirónit, i cili u bë futbollisti i parë në histori që ndëshkohet me karton të kuq për shkak se mbuloi gojën me dorë teksa iu drejtua një kundërshtari.
Ky veprim bie ndesh me një nga rregullat e reja të vendosura nga IFAB dhe FIFA, të cilat po zbatohen për herë të parë në këtë Botëror. Sipas rregullores disiplinore të Kupës së Botës 2026, një futbollist që grumbullon dy kartonë të verdhë humbet automatikisht ndeshjen pasardhëse.
Në një turne relativisht të shkurtër, ku skuadrat mund të zhvillojnë maksimumi tetë ndeshje deri në finale, mungesa në një takim konsiderohet një humbje e rëndësishme. Për këtë arsye, lojtarët po tregohen më të kujdesshëm si në protestat ndaj arbitrave, ashtu edhe në ndërhyrjet ndaj kundërshtarëve.
Përpara nisjes së fazës së 1/16-ve të finales, plot 94 futbollistë ndodhen nën kërcënimin e pezullimit. Nëse ndonjëri prej tyre ndëshkohet me karton në ndeshjet e fundit të fazës së grupeve, do të humbasë automatikisht sfidën e parë të fazës eliminatore, një goditje e madhe për ekipet që synojnë të avancojnë në turne.
Numri i lartë i kartonëve dhe rregullat e reja disiplinore po ndikojnë ndjeshëm në mënyrën se si skuadrat po i qasen ndeshjeve, duke e bërë disiplinën një faktor po aq të rëndësishëm sa performanca në fushë.
Lojtarët paralajmëruan:
Spanjë: Pedri
Egjipt: Fatouh, Attia, Lashin
Kanada: Alistair Johnston, De Fougerolles, Cornelius
Marok: Diop
Afrika e Jugut: Sibisi, Mbatha
Bregu i Fildishtë: Kessié, Guela Doué, Seko Fofana
Gana: Yirenkyi, Iñaki Williams
Kepi i Gjelbër: Kastaneer, Juninho Bacuna, Gaari, Leandro Bacuna, Comenencia, Borges
Bosnja-Hercegovina: Lukiç, Demirovic, Katiç, Dediç, Dzeko
Kroacia: Petar Suçiç
Skoci: Andy Robertson, Curtis, Hickey, Mclean
Austri: Posch, Laimer, Sabitzer
Holandë: Summerville, Depay, Van de Ven
Portugali: Bernardo Silva, Renato Veiga, Tomás Araújo, Semedo
Anglia: Declan Rice
Belgjikë: Lukaku, Castagne, De Cuyper
Australi: Souttar, Circati, Italiano, Bos
Suedi: Gudmundsson, Ayari, Bergvall
Zelanda e Re: Singh, Mçoëatt
Zvicër: Zakaria, Elvedi
R. Çeke: Krejci
Arabia Saudite: Kanno, Al Amri, Salem Al Daësari
Koreja e Jugut: Kang In-Lee, Gihyuk Lee, Seungho Paik
Algjeri: Zerrouki
Katar: Gaber, Abunada, Fathy
Irani: Hajisafi, Ezatolahi
Uzbekistan: Khusanov
RD Kongo: Pickel, Mbemba
Brazil: Douglas Santos, Roger Ibáñez, Casemiro
Argjentinë: Medina, Paredes
Kolumbi: Lerma, Lucumí, Mójica
Ekuador: Alcívar, Porozo
Paraguaj: Galarza, Diego Gómez, Arce, Cáceres, Júnior Alonso
SHBA: Chris Richards, Tyler Adams, Balogun, Antonee Robinson
Meksikë: Brian Gutierrez
Uruguai: Bentancur, Mathias Olivera
Leave a Reply