Teksa jemi në kulmin e përjetimit të një vale të re të COVID-19, prej shfaqjes së variantit delta, në Gjermani rezultuan pozitivë me virusin 33,949 persona në 24 orët e fundit. Kjo është shifër rekord, më e lartë e regjistruar ndonjëherë në vend, që nga fillimi i pandemisë.

Kreu i Institutit Robert Koch (RKI) për sëmundjet infektive Lothar Wieler, ka paralajmëruar se nëse nuk merren masa të menjëhershme lidhur me pandemisë, Gjermania do të vuajë sërish pasoja të rënda.

“Nëse nuk veprojmë, kjo valë e katërt do të sjellë përsëri një vuajtje të madhe. Shumë njerëz do të sëmuren rëndë dhe do të vdesin, dhe shërbimet shëndetësore do të jenë përsëri nën presion ekstrem,” tha Wieler.