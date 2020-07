Koronavirus është ende mes nesh, dhe këtë e vërtetojnë më së miri shifrat e dala në 24 orët e fundit e të prekurve në të gjithë botën.

Përmes një deklarate për shtyp Organizata Botërore e Shëndetësisë raporton një rritje rekord të rasteve me koronavirus në 24 orët e fundit.

Vetëm ditën e sotme janë shënuar 228,102 persona të infektuar me COVID-19 duke mundur dhe rekordin e 4 korrikut, ku ishin 212.326 persona.

Ndërsa mesatarja e të vdekurve nga koronaviruri në botë është rreth 5 mijë persona në ditë.

Deri tani numri i të infektuar me virusin e tmerrshëm është 12,342,043 nga të cilët kanë ndërruar jetë 556,863 persona. Numrin më të madh të të infektuarve me COVID-19 e mban SHBA me 3,156,234 të infektuar dhe 133,677 të vdekur.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, kreu i OBSH ka paralajmëruar sot se pandemia e koronavirusit është akoma duke u përhapur me shpejtësi, kurse shumica e vendeve nuk kanë arritur ta vënë situatën nën kontroll.

