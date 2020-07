Maqedonia e Veriut ka regjistruar sot numrin më të lartë të vdekjeve nga COVID-19 që nga fillimi i pandemisë.

15 viktima janë shënuar në 24 orët e fundit, nga të cilat 9 në Shkup, 1 në Ohër, dhe nga 2 në Tetovë, Strugë dhe Gostivar.

Ndërkohë Maqedonia e Veriut ka kryer 1 mijë e 653 teste së fundmi ndërkohë 173 kanë dalë me pozitivë. Sërish Shkupi vijon të kryesojë me 75, kurse në Gostivar kanë rezultuar 7 të huaj me COVID-19.

Por gjithashtu edhe numri i të shëruarve ka qenë i lartë, teksa 150 kanë fituar luftën me COVID-19 në 24 orët e fundit.

/e.rr