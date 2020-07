Gjashtë persona kanë ndërruar jetë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës të cilët ishin të prekur me koronavirus. Kjo është bërë e ditur nga Klinika Infektive e QKUK’së.

Në Kosovë tashmë regjistrohen në total 64 viktima nga COVID-19.

Lajmi është konfirmuar edhe nga një njoftim i Ministrisë së Shëndetësisë.

“Qendra Klinike Universitare e Kosovës, përkatësisht klinikat e saj ku po trajtohen pacientët e prekur nga Covid-19 kanë njoftuar se gjatë ditës së sotme, 4 korrik 2020, deri në ra 17:00 kanë përfunduar me vdekje 6 pacientë të infektuar me COVID-19: Në Klinikën Infektive 1 pacient, në Klinikën e Pulmologjisë 2 pacientë dhe në Mjekësinë Sportive 3 pacientë. Pacientët që kanë përfunduar me vdekje janë: Sh.I. (1949) -Prishtinë; F.H (1948) -Viti, R.K (1950)-Mitrovicë, B. G (1960)-Vushtrri, S. T. (1949) – Fushë Kosovë dhe V. SH. (1982)- Pejë. Sipas informacioneve nga klinikat, pacientët që kanë ndërruar jetë sot, përveç infeksionit Covid-19, kishin edhe sëmundje të tjera shoqëruese”, thuhet në njoftimin e MSH’së.

/e.rr