Sa vlen një institucion? Përgjigja për Los Angeles Lakers, një prej skuadrave më ikonike jo vetëm në NBA, por në të gjithë botën e sportit, është shifra rekord prej12.5 miliardë dollarësh që Josh Kushner dhe Bob Iger, sipas ESPN, do të derdhin në favor të Mark Walter, sipërmarrësit që vetëm një vit më pare kishte blerë kontrollin e skuadrës nga familja Buss, që e ka mbajtur në pronësi skuadrën kaliforniane të basketbollit për 45 vjet.
Sigurisht që ky transaksion do të duhet të miratohet në asamblenë e pronarëve të NBA përpara se të mbyllet plotësisht, por kjo është pak më shumë se një formalitet e për më tepër, është konfirmimi se Los Angeles Lakers bëhen skuadra sportive më e kushtueshme në historinë e sportit, një rekord që e kishte edhe përpara një viti kur u shit për më shumë se 10 miliardë dollarë.
Kush janë pronarët e rinj të LA Lakers? Josh Kushner, 41 vjeç është vëllai i dhëndrit të presidentit amerikan Donald Trump dhe që presidenti i FIFA, Gianni Infantino e kishte përzgjedhur si partnerin ideal të tentativës së tij të dështuar për të shitur një pjesë të botërorit të futbollit.
Jo aq për emrin apo për pasurinë që ka prej 5.2 miliardë dollarë sipas Forbes, sesa për fondin ku Kushner është pronar, Thrive Capital që kontrollon asete për më shumë se 60 miliardë dollarë.
Ndërsa Iger, 75 vjeç është Shefi Ekzekutiv historik i Disney që e shndërroi kompaninë në një kolos të argëtimit me blerjet e Pixar, Marcel, Lucasfilm dhe Fox. Iger ka investuar te Thrive Capital me Kushner që nga viti 2022, por u kthye të punojë përfundimisht me të që pas largimit nga Disney në fund të vitit të kaluar.
Përsa i përket NBA, Kushner dhe Iger dukeshin të interesuara për pronësinë e skuadrës së re të Las Vegasit, por përfituan nga problemet e Walter dhe mbyllën këtë transaksion me Lakers. Ata marrin në trashëgimi një klub global e vlerësuar nga Forbes me 10 miliardë dollarë dhe që është ende e lidhur fort me emrin e familjes Buss me Jeanie Buss që formalisht është Governor deri në 2030 siç ishte në akordin e nënshkruar në momentin e kalimit të skuadrës te Walter.
Ata do të kërkojnë ta bëjë Lakers një skuadër akoma më të madhe dhe më ikonike pa harruar këtu edhe historinë dhe elementët që e bënë këtë skuadër një institucion global: sukseset sportive që janë ndërthurur me shkëlqimin e Hollyëoodit dhe të fabrikës së ëndrrave që është Los Angeles.
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