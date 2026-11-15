Gati 1.500 emigrantë mbërritën të shtunën në Ishujt Kanarie të Spanjës – shifra më e lartë brenda një dite të vetme që nga viti 2020 – njoftoi të dielën agjencia e lajmeve EFE, duke iu referuar shërbimit të shpëtimit detar, shkruan Reuters.
Gjithsej 1.488 persona, që ndodheshin në 14 varka, u shpëtuan nga roja bregdetare spanjolle, raportoi EFE, duke theksuar se ky është një vazhdim i rritjes së ndjeshme të mbërritjeve nga vendet e Afrikës Perëndimore drejt arkipelagut spanjoll, fenomen që vërehet që nga muaji tetor.
Rekordi i mëparshëm ditor ishte ai i 1.461 personave të shpëtuar në ujërat pranë Ishujve Kanarie më 7 nëntor 2020, njoftuan të dielën shërbimet e shpëtimit detar.
Megjithëse ardhjet e migrantëve kanë rënë deri më tani këtë vit krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, rritja e ndjeshme muajin e kaluar ka krijuar presion shtesë mbi shërbimet e pritjes dhe ato të emergjencës në disa nga Ishujt Kanarie, veçanërisht në ato më të voglat dhe më pak të populluara.
Autoritetet bënë të ditur se, të shtunën, një varkë transportonte 240 persona, përfshirë 12 gra dhe 36 fëmijë. Migrantët e shpëtuar u dërguan në El Hierro, një nga ishujt më të vegjël të arkipelagut të Kanarieve. Shumica e këtyre personave vinin nga Senegali, Gambia dhe Guinea (Konakri).
Dymbëdhjetë varka mbërritën në El Hierro, plus një në Gran Canaria dhe një tjetër në Tenerife.
Ministri spanjoll për Politikën Territoriale, Angel Victor Torres, do të vizitojë El Hierro-n të dielën për të diskutuar rreth rritjes së numrit të emigrantëve që mbërrijnë atje.
Rruga e Atlantikut, nga Afrika Perëndimore drejt Ishujve Kanarie, është një nga itineraret e migracionit më vdekjeprurëse në botë. Çdo vit, mijëra emigrantë e ndërmarrin këtë udhëtim me varka të tejmbushura, duke u përpjekur të arrijnë në territorin spanjoll, pavarësisht detit të trazuar, rrymave të forta dhe distancave të gjata.
Numri i të ardhurve priret të rritet gjatë muajve të vjeshtës, kur kushtet e detit përgjatë kësaj rruge janë përgjithësisht më të qeta dhe më të favorshme për lundrim.
Sipas të dhënave qeveritare, numri i emigrantëve që kanë mbërritur në Ishujt Kanarie në periudhën nga janari deri më 31 tetor ka shënuar një rënie prej 5,5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
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