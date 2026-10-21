Komisioni Evropian ka hapur zyrtarisht një hetim formal kundër platformës së njohur të rezervimeve online Booking.com, me qëllim verifikimin e zbatimit të detyrimeve që rrjedhin nga Akti i Shërbimeve Dixhitale (DSA). Shqyrtimi i Brukselit përqendrohet në rreziqet që lidhen me praninë e listave të rreme të akomodimeve, sulmet e tipit phishing dhe transparencën e rekomandimeve me pagesë.
Lëvizja e BE-së vjen në një moment kur mashtrimet digjitale kanë pësuar rritje të ndjeshme. Përfaqësuesit zyrtarë të Komisionit Evropian vërejnë se përgjatë periudhës 2022–2024 është regjistruar një rritje prej 500% e rasteve të mashtrimit në shkallë globale, ndërsa dëmi financiar parashikohet të kapë vlerën e 4.2 miliardë eurove vetëm për vitin 2024.
Lidhur me qëndrimin e institucioneve evropiane, zëdhënësi i Çështjeve Dixhitale, Thomas Regnier, u shpreh qartë gjatë një konference për shtyp:
“Rezervimet nuk po bëjnë mjaftueshëm për të parandaluar mashtrimet dhe mashtrimet online.”
Tri shtyllat e hetimit evropian
Hetimi i nisur nga hetuesit e BE-së mbështetet në tri kapituj kryesorë të funksionimit të platformës.
Akomodimet inekzistente dhe reklamat e rreme
Komisioni po analizon nëse platforma mundëson shfaqjen e pronave që nuk ekzistojnë fizikisht apo që nuk përputhen me realitetin. Zëdhënësi Regnier ilustroi situatën duke përmendur rastet kur udhëtarët “rezervojnë një hotel, arrijnë në adresën e treguar dhe hoteli nuk është aty”. Hetimi do të vlerësojë aftësinë e kompanisë për të identifikuar dhe hequr me shpejtësi listat e rreme.
Kërcënimet nga phishing dhe kërkesat mashtruese
BE po shqyrton nëse protokollet e sigurisë së të dhënave (emrat, numrat e telefonit, adresat e email-it) mbrojnë mjaftueshëm përdoruesit. Hetuesit do të analizojnë mënyrën se si sistemi i mesazheve brenda platformës i ekspozon udhëtarët ndaj kërkesave mashtruese për pagesa që duken si rezervime reale.
Transparenca e listave të sponsorizuara
Ndonëse rritja e dukshmërisë së hoteleve përmes komisioneve më të larta është e ligjshme, DSA kërkon që përdoruesit ta kuptojnë qartë kur një pozicionim është reklamë e paguar. Brukseli kërkon të konfirmojë nëse klientët mund të dallojnë lehtësisht një rezultat organik kërkimi nga një vendosje e financuar.
Lidhur me përgjegjësinë e platformave të mëdha, Nënkryetarja e Komisionit Evropian, Henna Virkkunen, nënvizoi domosdoshmërinë e mbrojtjes së konsumatorëve:
“Qytetarët evropianë duhet të jenë në gjendje të rezervojnë pushimet e tyre pa frikën se do të mashtrohen. DSA u vendos përgjegjësi të qarta platformave për të adresuar këto rreziqe dhe ne duhet të sigurohemi që platforma kryesore e rezervimeve në Evropë t’i marrë ato seriozisht.”
Përgjigjja e kompanisë dhe pasojat ligjore
Pas njoftimit zyrtar nga Brukseli, drejtuesit e Booking.com deklaruan se janë gati të bashkëpunojnë plotësisht me rregullatorët për zgjidhjen e shqetësimeve të ngritura.
Përmes një komunikate për mediat, kompania përsëriti përkushtimin e saj ndaj standardeve të sigurisë:
“Ne bashkëpunojmë plotësisht me Komisionin Evropian dhe marrim pjesë në mënyrë konstruktive në diskutimet mbi çështjet e ngritura sipas Aktit të Shërbimeve Digjitale. Siguria, besimi dhe mbrojtja e të dhënave personale janë përparësi kryesore për Booking.com.”
Nëse hetimi vërteton shkelje të Neneve 26, 34 dhe 35 të Aktit të Shërbimeve Dixhitale, kompania mund të përballet me sanksione financiare ose me detyrimin për të ndryshuar rrënjësisht funksionimin e algoritmeve të saj. Komisioni ka njoftuar se procedura po trajtohet me përparësi të lartë dhe gjatë zhvillimit të saj mund të ndërmerren edhe masa të përkohshme mbrojtëse.
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