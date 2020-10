Shqipëria kërkon ‘hakmarrje në Lituani. Kuqezinjtë e drejtuar nga trajneri Edi Reja, do të zbresin në fushën e “LFF Stadium” në orën 18:00, ku objektivi i vetëm do të jetë fitorja.

Trajneri Edi Reja ka vendosur të bëjë tri lëvizje në formacion në krahasim me ndeshjen ndaj Kazakistanit. Kombëtarja do të rreshtohet me skemën 3-5-2, por duke i dhënë besim sërish treshes Gjimshiti, Dermaku dhe Kumbulla në mbrojtje, e gjithashtu kapitenit Berisha në portë. Risitë e Rejës në këtë takim janë Lenjani, Laçi dhe Seferi, që startojnë si titullarë ndryshe nga ndeshja e parë, duke zënë vendin e Trashit, Kallakut dhe Manajt.

SHQIPËRIA: Berisha, Kumbulla, Dermaku, Gjimshiti, Veseli, Lenjani, Laçi, Bare, Abrashi, Seferi, Broja.

/e.rr