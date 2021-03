Ditën e hënë me 22 mars, të gjithë futbollistët, me përjashtim të atyre që do të jenë ne aktivitet, duhet të jenë në rezidencën që FSHF ka zgjedhur për tu përgatitur për ndeshjen me Andorrën.

Institucioni i futbollit ka zgjedhur Spanjën si destinacion, kjo për shkak të afërsisë me Andorrën, por edhe prej situatës se diktuar nga pandemia Covid-19.

Edi Reja nuk e ka përpiluar akoma listën, por burime pranë trajneri italian bëjnë me dije për Ora News se në këtë grumbullim do të ketë surpriza.

Jamir Hyka do të jetë pjesë e lojtareve që do të grumbullohen për tre ndeshjet zyrtare, me Andorrën, Anglinë dhe San Marinon. Italiani e preferon 33 vjeçarin, sepse luan mirë me topin dhe ka nevojë për një futbollist të këtij kalibri.

Gjithashtu Reja po mendon të ftoj në kombëtare edhe Mërgim Mavrajn për shkak të emergjencës në repartin difensiv. Enea Mihaj nuk do të jetë i gatshëm, pasi ka këputur ligamentin, ndërsa Kastriot Dermaku ka humbur statusin e titullarit tek Parma.

Në këto kushte stafi teknik po mendon të rikthej Mavrajn, i cili po kalon një moment mjaft të mirë në Bundesligën 2 me Grether Fürth, duke qenë titullar stabël.

Anxhenda e plotë e kombëtares do të jetë kjo: 2 ditë stërvitje në Barcelonë, më pas kuqezinjtë do të spostohen në Andorra ku do zhvillojnë stërvitjen gjenerale dhe konferencën për shtyp për sfidën në Andorra.

Pas përfundimit të ndeshjes ekipi do të vij me charter në kryeqytet për tu grumbulluar në Tropikal ne Durrës, ku do të përgatitur për ndeshjen me Anglinë, që do të luhet në 28 mars në Air Albania.

29 mars kuqezinjtë do të kryejnë një stërvitje të karakterit shkrydhës në Tropikal dhe do të nisen drejt San Marinos, me të cilët do të përballen në 31 mars.