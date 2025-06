Nga sulmi kibernetik ndaj sistemit digjital të Bashkisë nuk janë prekur të dhënat nga regjistrimi i bërë në aplikacionin online. Drejtoresha e kopshteve dhe çerdheve, Zhaneta Beqiri sqaron prindërit se regjistrimi do të kryhet fizikisht, me një shtyrje afati deri më 30 qershor.

Kjo vlen për prindërit të cilët nuk mundën të kryejnë aplikimin në platformë, pasi ky proces u anulua para përfundimit të afatit.

“Në datën 20, duke korresponduar me ditën e premte, ndërkohë që aplikimi në platformën online mbyllej me datë 22, ka ndodhur sulmi kibernetik në faqen e Tiranës. Në këtë moment platforma e-fëmijët.tirana.al doli jashtë funksionit. Të dhënat, pra aplikimet që kanë bërë janë ruajtur, për qytetarët e tjerë që nuk kanë mundur të bëjnë aplikimin, në ato tre ditë që ishin ende afat aplikimi, pra datat 20, 21, 22, duke filluar që sot, deri në datën 30, që është ditë e hënë, të gjithë të interesuarit që nuk kanë mundur të bëjnë aplikim për të marrë regjistrim në çerdhe, aplikim për regjistrim në kopsht apo të bëjnë kalimin nga çerdhja dhe do të marrin shërbim në kopsht janë të lutur të paraqiten pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve.

Të paraqiten fizikisht dhe me vete të kenë të gjithë dokumentacionin, siç ka ndodhur që kanë bërë aplikimin, një pjesë e qytetarëve që e kanë shkarkuar nga e-Albania dhe e kanë ngarkuar tek platforma, në këtë moment do e printojnë dhe do e sjellin fizikisht në ambientet e Drejtorisë së Çerdheve dhe Kopshteve,” shpjegoi Zhaneta Beqiri, Drejtoresha e Kopshteve dhe Çerdheve.

Aplikimi online, i cili u vu në zbatim për herë të parë këtë vit për të garantuar më shumë transparencë, pati një numër të lartë të të regjistruarve që në ditët e para.

“Në momentin që platforma doli jashtë funksionit, numri i aplikimeve për të gjitha kategoritë e shërbimit ka qenë 6500 aplikime. Ndërkohë që vende të lira në kopsht dhe në çerdhe janë 2700 vende në çerdhe dhe 2500 vende në kopsht. Kur flasim për vende të lira kemi në konsideratë numrin e fëmijëve që largohen nga çerdhja dhe që kalojnë në kopsht, dhe kjo përbën kapacitetin apo mundësinë e vendeve të lira. Dhe numrin e fëmijëve që largohen nga kopshti për në klasë të parë.”, theksoi ajo.

Drejtoresha Beqiri thekson se e drejta për regjistrim i takon kujtdo, ndërsa flet edhe për cilat zona kanë një rritje të kërkesës.

“Aty ku ka ndërtime të reja, aty ka dhe zona të pambuluara me shërbim, sikurse është zona e Liqenit të Thatë ku aty është edhe hapësirë çerdheje edhe kopshti. Në zonën e Freskut janë ndërtuar 2 çerdhe dhe 1 kopsht, por vazhdojmë të mbetemi me kërkesa të paplotësuara. Në zonën e Don Boskos kemi kërkesa për çerdhe dhe për kopsht që nuk arrijmë t’u japim shërbim. Në zonën e Astirit kemi një çerdhe me një kapacitet shumë të madh, 200 fëmijë, por ende nevojë për çerdhe dhe për kopsht. Si drejtori e Çerdheve dhe Kopshteve, në bashkëpunim me Bashkinë, që në muajin qershor fillojmë me aplikimet në çerdhe, në kopshte, që shqyrtimi i këtyre kërkesave të ndodhë deri në datën 10-15 gusht. Për numrin e ri të kërkesave që nuk merr zgjidhje, bashkëpunojmë me Bashkinë e Tiranës, sikurse ka ndodhur edhe vitin e kaluar, për të marrë ambiente me qira apo ndërtimin e ambienteve të reja.”, tha Beqiri.

Pas sulmit të fundit kibernetik, Bashkia e Tiranës po punon ende për rikuperimin e plotë të sistemeve.