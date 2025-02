Deputetja e PD Ina Zhupa, ka deklaruar se regjistrimi i votuesve jashtë vendit për të marrë pjesë në procesin e 11 majit, është komplikuar aq sa shpesh shqiptarët edhe kanë hequr dorë.

E ftuar në emisionin “Kjo Javë” në News24, Zhupa u shpreh se mazhoranca po shkel Kushtetutën duke përdorur ambasadorët, ministra e kryebashkiakë për të regjistruar shqiptarët që jetojnë jashtë vendit.

“Nuk ka nevojë për zyrë regjistrimi pasi kushdo mund ta bëjë nga shtëpia e tij, por komplikimi më tej solli gabime në aplikim dhe kohëzgjatje apo edhe tërheqje. Shoh në takime, se ka një gatishmëri të madhe për t’u regjistruar.

Kanë një ndërgjegje për atë që po ndodh në Shqipëri. Një problem që kemi hasur është që shumë prej tyre nuk kanë më një pasaportë shqiptare, ose kanë lindur fëmijët atje kanë vetëm një dokument europian, ose për shkak të kohës së gjatë që kanë që janë laruar nuk kanë pasaportë biomerike.

Kjo është një problematike që evidentohet me emigrantët e Greqisë sepse unë përfaqësoj jë zonë që i ka më shumë votuesit nga diapsora nga Greqia.

PS ka shkelur Kushtetutën. PS çon kryebashkiakë e ministra të veshura me logon e PS që gjatë kohës që paguhen me taksat e shqiptarëve bëjnë regjistruesin e diasporës.

Hapin zyra elektorale ngjitur me ambasadat e konsullatat”, tha ajo.

Ajo ka deklaruar se është e bindur që PD do të fitojë dhe bindjen e bazon në tre shtylla.

Në votën e diasporës, në skandalet e qeverisë dhe programin e PD.

“Vota e diasporës. 1.2 mil shqiptarë të larguar nga 2013 e deri sot nga keqqeverisja. Emigrantët nuk e kanë humbur lidhjen me Shqipërinë. Pra bazohem edhe tek dëshira për rotacion politik.

Programi i PD, i jashtëzakonshme dhe sjell në 100 ditët e para ndryshim të madh. Është një program pa përralla.

Diskretitomi i qeverisë. Në çdo sondazh publik e privat, në pyetjen për korrupsionin dhe sa të kënaqur janë me qeverisjen, shifrat flasin kundër mazhorancës”, tha ajo.