Regjistrimi i fëmijëve në klasë të parë dhe të 10 për vitin e ri shkollor ka nisur më datën 6 korrik dhe do të mbyllet në fund të këtij muaji.
Prindërit nuk kanë humbur kohë dhe kanë nisur aplikimet. Si vitin e kaluar, edhe këtë vit atyre nuk u lejohet të ndërhyjnë për të zgjedhur shkollën apo mësuesin e preferuar, por janë të detyruar të regjistrojnë fëmijën në institucionin shkollor që u cakton sistemi.
“Këto regjistrime kanë rezultuar të jenë në nivele të larta dhe sistemi nuk ka shfaqur problematika, edhe pse mund të themi se prindërit kanë qenë shumë të informuar për mënyrën e regjistrimit dhe aplikimit në portalin e-Albania”.
Drejtoresha e Zyrës Vendore Arsimore në Tiranë, Ermira Milori, sqaron se pasi përfundon aplikimi në e-Albania, emri i fëmijës shfaqet në sistem së bashku me adresën e tij dhe vetëm nëse plotësohet kriteri i vendbanimit, kërkesa e prindit pranohet nga institucioni shkollor.
“Nëse vendbanimi nuk përputhet me përkatësinë e rrugës dhe institucionit arsimor, atëherë aplikuesi do të marrë një përgjigje negative, pavarësisht dëshirës së prindërve apo kujdestarit ligjor”, tha ajo.
Ndërsa për sa i takon regjistrimeve për klasën e 10, sistemi i referohet shkollës ku fëmija ka përfunduar ciklin nëntëvjeçar.
“Për shembull, një gjimnaz si Ismail Qemali mund të përfshijë gjashtë shkolla nëntëvjeçare dhe vetëm nxënësit e këtyre shkollave kanë të drejtë të regjistrohen në këtë gjimnaz. Po ashtu, katër shkolla nëntëvjeçare mund të kenë të drejtë të regjistrohen në gjimnazin Sami Frashëri”, sqaroi Milori.
Pas përfundimit të kësaj faze të parë të regjistrimeve, Drejtoria Arsimore do të vendosë nëse do të rihapë regjistrimet në një fazë të dytë në muajt në vijim ose jo.
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