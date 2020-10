Në nisjen e legjislaturës së re parlamentare, presidenti Erdogan kërcënoi Bashkimin Europian me hapjen e kampeve të refugjatëve.

Ai kujtoi premtimet e Brukselit dhe përmendi shpenzimet që ka bërë Turqia duke mbajtur brenda territorit të saj rreth 4 milionë sirianë.

“Ata që nuk e heqin nga goja humanizmin, të drejtat e njeriut dhe respektin, kthejnë krahët dhe shkojnë në vendet e tyre dhe bëjnë gjithçka që mos t’i marrin emigrantët. Askush nuk flet në Parlamentin Europian për mbi 100 mijë fëmijë refugjatë që janë zhdukur në Europë. BE na premtoi 3 miliardë euro + 3 miliardë euro dhe pastaj nuk na dha asnjë lugë ujë. Tani nuk flasin mirë për ne. Nuk janë të drejtë. Ne u flasim atyre me shifra. Doni prova? Urdhëroni! Ejani dhe shikojini shpenzimet që kemi bërë. Por e dimë që nuk u intereson diçka e tillë. Bëjnë gjithçka qoftë edhe me forca ushtarake për të mbrojtur territorin e vet ku nuk duhet të shkelin refugjatët”.

Ky kërcënim i Erdogan vjen si përgjigje për deklaratat e zyrtarëve të lartë të BE për sanksione ndaj Turqisë, nëse nuk ndërpret aksionin e kërkimit të naftës dhe gazit në Mesdhe. Por edhe sot, kreu i shtetit turk u shpreh i vendosur për të vijuar kërkimet pasi sipas tij, nuk do të lejojë që Turqia të burgoset përmes hartave të Perëndimit, duke përsëritur edhe njëherë nevojën për ndarje të re kufijsh.

