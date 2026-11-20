Projektligji i ri për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit, i hartuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, ka hyrë në fazën e konsultimit publik.
Nisma synon modernizimin e tregut të sigurimeve dhe përafrimin e tij me standardet e Bashkimit Evropian.
Risia kryesore është vendosja e një modeli të ri mbikëqyrjeje, të bazuar në vlerësimin e rrezikut të çdo kompanie sigurimi. Sipas këtij modeli, kërkesat për kapital do të përcaktohen në varësi të rreziqeve financiare që merr përsipër secila shoqëri.
Projektligji parashikon gjithashtu monitorim më të fortë të aftësisë paguese dhe administrimit të rreziqeve. Për herë të parë, vendosen kërkesa më të qarta për funksionet e kontrollit të brendshëm dhe mbikëqyrjen e grupeve të sigurimit.
Një tjetër objektiv është mbrojtja e konsumatorëve përmes informimit më të plotë, transparencës dhe trajtimit të ankesave. Shoqëritë e sigurimit do të kenë detyrime më të avancuara për raportimin dhe publikimin e të dhënave financiare.
Projektligji synon gjithashtu përafrimin me standardet evropiane që garantojnë qëndrueshmërinë financiare të kompanive dhe direktivën që forcon mbrojtjen e klientëve.
Në tërësi, reforma synon një treg sigurimesh më të qëndrueshëm, transparent dhe më të besueshëm për qytetarët.
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