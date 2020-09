Ambasadorja amerikane, Yuri Kim, ka apeluar edhe një herë kryetarët e dy partive më të mëdha në vend që tu përmbahen angazhimeve të marrëveshjes së 5 qershorit për reformën zgjedhore.

Me anë të një postimi në Twitter, Kim shprehet se angazhimet, propozimet dhe kundër-propozimet duhet të jenë në mirëbesim. SHBA i mbështet në hapat e tyre, por iu kujton se ata janë pala përgjegjëse.

Postimi i plotë:

“Ne i kujtojmë kryeministrit Edi Rama, Lulzim Bashës dhe të gjithë udhëheqësve të tjerë të gjitha angazhimet që ata kanë bërë në lidhje me marrëveshje e 5 qershorit dhe çdo masë përtej kësaj. Angazhimi, propozimet dhe kundër-propozimet duhet të jenë me mirëbesim. Gjithmonë do të ju mbështes, por JU – udhëheqësit – jeni pala përgjegjëse” shkruan ajo në twitter.

We remind PM @ediramaal, DP @lulzimbasha_al & other leaders of all commitments they made with regard to 6/5 & any measures beyond 6/5. Engagement, proposals & counter-proposals must be in good faith. 🇺🇸 will always support you, but YOU – 🇦🇱 leaders – are the responsible party. https://t.co/LeFYBmyGAh

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) September 24, 2020