Janë ngritur dhjetëra komisione bipartizane për reformën zgjedhore në këto 35 vite, por ende nuk janë zhvilluar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Një rrugëtim që është bërë gjithnjë e më i vështirë për politikën shqiptare.
Sa herë afrohen zgjedhjet parlamentare apo lokale, dy partitë e mëdha ulen në komisione bipartizane për t’i dhënë ligjit zgjedhor nuancat e interesave të tyre politike dhe për të prodhuar më pas një proces plot probleme. Në fund, raportet e ndërkombëtarëve për Shqipërinë shoqërohen me rezerva për procese zgjedhore që nuk arrijnë standardet ndërkombëtare.
Edhe këtë vit, dy partitë politike, PS dhe PD, janë ulur sërish në një komision bipartizan për reformën zgjedhore. Në një intervistë për Tema, eksperti për çështjet elektorale Kristaq Kume flet për sfidat e një reforme të re zgjedhore, nga e cila nuk pritet më shumë se çfarë kanë sjellë dy palët në historinë e këtyre komisioneve.
Kume thotë se kjo reformë, si edhe të tjerat më parë, pritet të dominohet nga interesat përcaktuese të marrëveshjes PS-PD, duke lënë të pazgjidhura shumë çështje themelore të funksionimit të demokracisë që lidhen me zgjedhjet e lira. Ai nënvizon domosdoshmërinë e korrigjimit të ndryshimeve kushtetuese të miratuara po nga kjo marrëveshje Rama-Berisha e vitit 2008.
Eksperti flet edhe për projekte konkrete të reformës zgjedhore, të cilat mund të sillnin rezultate pozitive, si për shembull ndarja në katër njësi zgjedhore, si një zgjidhje më e mirë për votën përfaqësuese. Kume thotë se si shoqëri civile është angazhuar me propozime konkrete ligjore në Parlament, konkretisht me propozimin për katër njësi zgjedhore dhe lista 100% të hapura.
Ai paralajmëron sfidat që do të ketë ky projektligj që po shkon në Parlament, për shkak se bie ndesh me interesat e dy palëve. Por Kume shpreson se do të ketë mbështetjen e qytetarëve, të cilët tashmë, sipas tij, e kanë kuptuar se dy forcat politike luajnë vetëm për interesat e tyre dhe jo për ato të qytetarëve.
