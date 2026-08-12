Kryeministri Edi Rama pritet të zhvillojë sot, në orën 12:00, një takim me kryetarët e bashkive në zonën e Kuç-Qeparos, ku në qendër të diskutimeve do të jetë Reforma Administrativo-Territoriale.
Në takim pritet të marrin pjesë kryetarë të bashkive, përfshirë edhe drejtues të njësive vendore që preken nga propozimet për shkrirje ose bashkim. Takimi vjen në një moment kur në Kuvend është depozituar drafti i Partisë Socialiste për riorganizimin territorial. Propozimi parashikon që numri i bashkive në Shqipëri të ulet nga 61 në 46, ndërsa disa bashki do të bashkohen me njëra-tjetrën.
Mes ndryshimeve të propozuara janë bashkimi i Rrogozhinës me Kavajën, Selenicës me Vlorën, Patosit me Fierin, si dhe disa bashkive të tjera në qarqe të ndryshme të vendit. Takimi i sotëm pritet të shërbejë për diskutimin e ndryshimeve të mundshme në ndarjen administrativo-territoriale dhe organizimin e njësive vendore.
Leave a Reply