Nga: Gjon Ndrejaj
Në shkrimin tim të përpara katër vitesh me titull : “Reforma territoriale një ushtrim i vështirë” (https://javanews.al/reforma-territoriale-nje-ushtrim-i-veshtire/) kam trajtuar disa probleme lidhur me vëmëndjen që duhet të kenë politikbërësit ndaj domosdoshmërisë së kryerjes së një reforme teritoriale sa më efikase dhe në shërbim të qytetarëve. Tashmë që ky problem është vënë në rend të ditës të Kuvendit të Shqipërisë dhe të gjitha forcat politike janë ndërgjegjësuar për domosdoshmërinë e kësaj reforme dëshiroj të sjell në vëmendje të politikbërësve disa këndvështrime të reja lidhur me këtë reformë. Ky këndvështrim i ri, lidhet me faktin se përvec ndryshimeve teritoriale, kjo reormë kërkon të bëhen edhe ndryshime strukturore.
Qeverisja vendore në thelb është nevoja e komunitetit për t’u organizuar në mënyrë të atillë që të administrojnë së bashku disa çështje me interes të përbashkët dhe për të mundësuar marrjen e shërbimeve në mënyrë sa më efektive nga qeverisja qëndrore. Kjo është e shprehur edhe në Kartën Europiane të Autonomisë Vendore, sipas të cilës me vetëqeverisje vendore, kuptohet e drejta dhe aftësia efektive e bashkësive vendore për të rregulluar, e për të drejtuar, në të mirë të popullsive të tyre, një pjese të mirë të çështjeve publike.
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë e trajton qeverisjen vendore është subjekt kushtetues dhe ka përcaktuar në mënyrë të qartë dy nivele të organizimit të qeverisjes vendore, siç janë bashkitë dhe qarqet. Aktualisht Qeverisja vendore e Shqipërisë përbëhet nga 61 bashki dhe 12 Qarqe me një popullsi prej rreth 2.400.000 banorë ( Censusi i vitit 2023) Që në krye të herës, forcat politike janë shprehur për nevojën e një reforme territoriale por qëndrimet e tyre kanë qenë të kundërta . Të majtët mendojnë se numri i njësive të QV duhet të ulet, ndërsa të djathtët të rritet. Kësisoj duket se do të jetë e vështirë për një dakordësi midis palëve në mos fatkeqësisht, kjo do të mbetet në statusin aktual pa ndryshim. Kjo vështirsohet akoma më shumë kur si karta e autonomisë vendore por edhe Kushtetuta e Shqipërisë, kërkojnë që për ndryshimet e kufijve të NJQV duhet të merret mendimi i komunitetit, i cili për fat të keq është dukshëm i ndikuar nga interesat e partive politike.
Në opinionin tim do të ishte me shumë interes për shqiptarët të ndërmerrej një reformë territoriale jashtë interesave partiake dhe elektorale e hartuar nga ekspertë të pavarur, sepse kjo do tí shërbente administrimit dhe zhvillimit më efikas të punëve të komunitetit por edhe të marrjes së shërbimeve publike nga qeveria qëndrore.
Bashkitë krijohen për qytetarët…
Për ndërtimin e njësive të qeverisjes vendore, përvec faktorëve me karakter social, ekonomik, historik, gjeografik; është e domosdoshme të merren parasysh ndryshimet që kanë ndodhur në demografinë, infrastr ukturën dhe dixhitalizimin e shërbimeve. Kriteri demografik është një faktor kryesor për organizimin dhe ndarjen teritoriale. Kjo për faktin se janë qytetarët, ata që do të marrin shërbimet për të cilat organizohet edhe qeversja vendore. Ndërkohë Karta e autonomisë vendore përcakton se marrja e këtyre shërbimeve duhet tí nënshtrohet parimit të efektivitetit “…mundësuar marrjen e shërbimeve në mënyrë sa më efektive nga qeverisja qëndrore”. Referuar censusit të fundit të popullsisë dhe banesave rezulton të kemi njësi të qeverisjes vendore me një numur shumë të vogël të popullsisë, gjë e cila e rëndon shumë koston e marrjes së shërbimeve. Kështu 15 bashki kanë më pak se 10.000 banorë në teritorin e tyre. Kemi bashki të tilla si Pusteci me 1.800 banorë, Këlcyra me 4.400 apo Fushë Arrëzi me 4.800 banorë. Asnjë vështirësi, madje duke respektuar edhe traditën nuk do të kishte sikur Këlcyra të ribashkohej me Përmetin të cilat së bashku kanë 12.000 banorë apo Memailiaj me Tepelenën që së baashku kanë 13.300 banorë, Fushë Arrëzi me Pukën, që numërojnë së bashku 11.000 banorë etj; të cilat ndajnë edhe të njëjtin teritor etj. Bashkime të tilla mund të bëhen edhe në raste të tjera siç është Vora me Kamzën, apo Hasi me Kukësin etj pavarësisht se numuri i banorëve është i konsiderueshëm.
Përveç numrit të popullsisë, që siç e thamë edhe më sipër, është faktori kryesor që duhet marrë në konsideratë, ka edhe faktorë të tjerë që i kontribuojnë kësaj ideje. Kështu, me gjithë problemet që ka akoma infrastruktura rrugore; komunikimi është përmirësuar ndjeshëm, çka e lehtëson marrjen e shërbimeve. Po kështu dixhitalizmimi i shërbimeve është një faktor tjetër i rëndësishëm që ka lehtësuar së tepërmi marrjen e shërbimeve publike. Duke vlerësuar në tërësi faktorët, mendoj se caktimi i një kufiri minimal të banorëve, për ndërtimin e njësive vendore është i mundur, ndërkohë që kjo nuk do të ishte efektive në rastin e caktimit të kufirit maksimal të një numri banorësh. Në vlerësimin tim , një kufi i tillë duhet të jetë orientues dhe jo fiks , në varësi të faktorëve të tjerë, veçanërisht, shtrirjes gjeografike. Kështu mendoj se një kufi i tillë bie fjala, prej 10.000-15.000 banorë, duhet të jetë kufiri minimal për ndërtimin e njësisë së Qeverisjes Vendore.
Ajo që i kontribuon idesë së bashkimit të disa njësive vendore, me një numër të kufizuar banorësh pa cënuar marrjen e shërbimeve nga qytetarët, është parimi i subsidiaritetit. Referuar këtij parimi, njësia e qeverisjes vendore i transferon kompetencat për marrjen e shërbimeve të domosdoshme nga qytetarët, duke ndërtuar njësi administrative apo zyra, me funksione të kufizuara vendimarrëse , që japin këto shërbime për qytetarët. Model i zbatimit të parimit të subsidiaritetit është Bashkia e Tiranës, që ka një numër mbi 600.000 banorë dhe ka krijuar njësi administrative apo zyra, që japin shërbime në gjithë teritorin e bashkisë. Ky model është efektiv edhe në pikëpamje të partneritetit me shoqërinë civile, pjesmarrjen e qyetarëve në qeverisje dhe rritjen e nisiativës së tyre, nëpërmjet dhenies së mendimeve për përmirësimin e qeverisjes etj.
Dhe ajo që është shumë e rëndësishme në këtë reformë është se, organizimi i njësive të qeverisjes vendore si më sipër, do të krijonte mundësi për rritjen e kapaciteteve teknike dhe administrative të këtyre njësive dhe mbi këtë bazë krijimin e kushteve për decentralizimin e funksioneve të reja nga qeveria qëndrore të tilla si; arsimi, shëndetësia, kontrolli i territorit etj shërbime të domosdoshme për qytetarin. Kështu do të ishte shumë e pëlqyeshme dhe efektive që krahas me ndërtimin e njësive të qeverisjes vendore si më sipër, të transferoheshin edhe funksionet përkatëse duke rritur kështu shkallën e decentralizimit të qeverisjes vendore.
Qarku: Të jetë, apo mos të jetë…
Aktualisht Shqipëria ka 12 qarqe të cilat janë ndërtuar kryesisht mbi kriterin e teritorit/gjeografik. Popullsia e një qarku varion nga 58.000 në Gjirokatër në 760.000 në qarkun e Tiranës. Qarku si njësi e qeverisjes vendore është subjekt kushtetues dhe është përcaktuar si “njësia ku ndërtohen e zbatohen politikat rajonale dhe ku ato harmonizohen me politikën shtetërore”. Ligji për vetëqeverisjen vendore i ka zhvilluar më tej funksionet e qarkut por duke i adresuar kësaj strukture edhe “çdo funksion tjetër i dhënë me ligj” si dhe “funksionet që i delegohen nga bashkitë sipas një marrëveshje të lidhur midis palëve” si dhe ato “kompetenca që i delegohen nga pushteti qendror”.
Edhe kuadri ligjor por edhe performanca e këtyre strukturave flasin për një veprimtari tejet të zbehtë dhe inefiçiente të strukturës së Qarkut. Funksionet dhe përgjegjësitë e Qarkut janë evazive dhe nuk nxitin përgjegjshmërinë dhe llogaridhënien. Referuar raporteve vjetore të disa qarqeve, të publikuara në faqen e tyre zyrtare, rezulton se veprimtaria e tyre është reduktuar në angazhimin e zbatimit të ndonjë projekti të financuar nga donatorët dhe nuk evidentohet ndonjë veprimtari konkrete në zbatim të funksionit tyre kushtetues. Ndërkohë mungesa e një kuadri ligjor specifik për qarkun , nuk ja mundëson kryerjen e funksioneve për “ndërtimin dhe zbatimin e politikave rajonale dhe harmonizimin e tyre me politikën shtetërore”. Sado politika të hartojë qarku, ato mund të mbeten në letër, në se nuk kanë fuqi detyruese për bashkitë që i zbatojnë ato. Në ligjin për vetëqeverisjen vendore burimet e financimit të veprimtarisë qarkut , përveç transfertave qeveritare dhe kontributeve të bashkive, janë edhe taksat vendore. Në asnjë nga ligjet si për Financat e qeverisjes vendore ashtu edhe për taksat vendore, qarku nuk ka ndonjë taksë të dedikuar, duke mbetur tërësisht në varësi të bashkive dhe transfertave qeveritare.
Nga përvoja e vendeve të rajonit( Maqedoni e Veriut, Kosovë, Mali i Zi, Slloveni etj.) rezulton se qeverisja vendore për shkak të numrit të vogël të popullsisë është e ndërtuar vetëm me një nivel; bashki/qeverisje qëndrore, përjashtuar Serbisë e cila ka një të ashtuquajtur strukturë ndërmjetëse ( okrug ) e cila realisht nuk ka asnjë funksion, ose diçka më keq se qarku në vendin tonë.
Si përfundim, në këndvështrimin tim Qarku, ngjason më shumë me një Organizatë jo Qeveritare , se sa me një strukturë qeverisëse me një rol të përcaktuar qartë. Kësisoj në opinionin tim kjo strukturë duhet të suprimohet, si diçka e panevojshme dhe jo efektive. Disa prej funksioneve që lidhen me bashkërendimin e njësive të qeverisjes vendore dhe të politikave rajonale, mund t’i adresohen prefekturave dhe Shoqatës së bashkive.
Duke qenë i ndërgjegjshëm se suprimi i kësaj strukture, për shumë arsye nuk do të ndodhë ( edhe për faktin se kjo do të kërkonte ndryshime kushtetuese) , atëherë do të sugjeroja për një reformim tërësor të kësaj strukture dhe konkretisht.
Numri i qarqeve duhet të reduktohet nga 12 të tilla në të paktën 10 syresh. Kështu është tërësisht e mundur që qarku Gjirokastër dhe ai i Kukësit të suprimohen pasi popullsia në këtëo qarqe është diçka më shumë se në një bashki mesatare.
Kryetari i Qarkut dhe këshilli i Qarkut të zgjidhen drejt për drejt nga populli, krahas bashkive. Kjo do tí jepte më shumë legjitimitet strukturës dhe më shumë përgjegjshmëri.
Të hartohet një ligj për funksionimin e qarqeve, ku të përcaktohen qartësisht funksionet e qarkut si një organ i qeverisjes vendore.
Ligji të përcaktojë qartë disa funksione dhe përgjegjësi të qarkut, krahas atyre të përcaktuar në Kushtetutën e Shqipërisë si; hartimin dhe miratimin e strategjisë së zhvillimit rajonal; koordinimin e politikave dhe projekteve ndërbashkiake; menaxhimin e projekteve të financuar nga fonde rajonale; drejtimin dhe menaxhimin e emergjencave civile. Ligji duhet të përcaktojë gjithashtu se vendimet e Këshillit Qarkut duhet të kenë karakter detyrues për çështje rajonale.
Përgjegjësi të tjera në nivel rajonal mund të ndahen midis Qarkut dhe Qeverisjes qëndrore, si ato që kanë të bëjnë me drejtoritë rajonale për arsimin, shëndetësinë, shërbimet sociale, kulturën, burimet ujore, mjedisin etj.
Ligji duhet të përcaktojë qartë edhe burimet e financimit të qarkut, ku përveç të tjerave si burim mund të jenë edhe disa taksa lokale, si ajo e ndikimit në infrastrukturë, taksa e kalimit të pronësisë, taksa për nxjerrjen e materialeve inerte etj.Ndërkohë që kategori të tjera taksash mund të ndahen midis Qarkut dhe Bashkisë apo qarkut dhe qeverisë qëndrore në mënyrë proporcionale si; taksa për shfrytëzimin e burimeve natyrore, tarifa për përdorimin e plazheve, për hyrjen në parqe natyrore etj.
Ndarja territoriale dhe vizatimi i një harte të re , e pa shoqëruar me ndryshime strukturore të funksioneve të Njësive të Qeverisjes Vendore, do të ishte vetëm dështimi i radhës i saj, ndërkohë që kjo reformë, e projektuar dhe e zbatuar mbi kritere shkencore, është e lidhur me një seri zhvillimesh me ndikim të rëndëishëm në jetën social ekonomike të të gjithë vendit.
Leave a Reply