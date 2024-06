Ngritja e një komisioni rekrutimi dhe karriere, një komisioni disipline, ankimimi dhe një “revolucion” në mënyrën e vendosjes së masave administrative ndaj bizneseve në shkelje, janë ndryshimet kryesore të propozuara në draft-ligjin për reformën në inspektorate.

Inspektori i përgjithshëm, Shkëlqim Hajdari prezantoi sot (21 qershor) draft-ligjin, ndërsa tha se përmes tij do të përmirësohet klima e biznesit.

Po ashtu është parashikuar të bëhet edhe një riorganizim i trupave inspektuese dhe një reduktim i inspektorateve shtetërore.

“E kemi menduar riorganizimin me rreth 9 trupa të mëdha inspektimi, ku inspektoratet ndërthuren me njëri-tjetrin. Fillojmë me grumbullimin e madh të trupave të inspektimit që te Inspektorati i territorit dhe mjedisit, inspektorati i ekonomisë dhe financave, energjisë dhe transportit, sigurisë ushqimore, inspektoratet që lidhen me shëndetësinë dhe një vend të posaçëm i kemi lënë turizmit. Turizmi do të jetë një trupë e madhe inspektive. Ky lloj organizimi i Inspektorateve, roli i inspektoratit të përgjithshëm është shumë i rëndësishëm sepse do t’i mbikëqyrë në nivel vendor dhe qendror inspektoratet me qëllim uljen e barrës ndaj biznesit. Konkretisht, do punojmë që inspektoratet vendore dhe qendrore mos të bëjnë të njëjtin inspektim. Nëse një objekt e ka inspektuar inspektorati vendor, atëherë atë fushë biznesi nuk do ta inspektojë inspektorati qendrorë”.

Hajdari i mëshoi edhe faktit se do të luftohet edhe nepotizmi. Ai theksoi se të gjithë inspektorët do të jenë inxhinierë dhe se punësimi do të bëhet me konkurrim.

“Të gjithë inspektorët do të trajnohen. Nëpër trupat e inspektimit do të ketë vend për inxhinmierë, nuk do ketë më vende punësimi me klientelë me nepotizëm. Me këtë draft-ligj, kjo do ndahet njëherë e mirë. Parashikohet edhe një përfaqësues nga ministria për të parë plotësimin e kushteve. Një trekëndësh, një sy i madh që sheh të gjithë veprimtarinë rekrutuese, menaxhuese, ministri, inspektorat qendror dhe inspektoprati i përgjithshëm, përfshirë edhe biznesin pjesëmarrës, një rreth katror profesionale bën transparent, shmang korrupsionin sepse katër kënde janë të vështirë për t’u kapur nga një dorë. Mendohet për herë të parë të krijohet një bord i inspektimit i cili do jetë në nivel politik, ministër ose zv.ministër, por bashkë me përfaqësues biznesi që ngrihet pranë inspektoratit të përgjithshëm dhe shikon të gjithë nivelin e inspektimit, duke parë realizimin e politikave dhe duke sugjeruar ndryshime ligjore në funksion të përmirësimit”, theksoi ai.

Ndryshimet ligjore të propozuara: