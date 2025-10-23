Analisti politik Preç Zogaj ka kritikuar procesin e vetingut, duke e cilësuar si një “gjueti shtrigash” që ka larguar padrejtësisht nga sistemi gjyqtarë dhe prokurorë për arsye financiare të papërfillshme. Në emisionin “Trialog” në RTSH, ku po diskutohej mbi Reformën në Drejtësi, Zogaj solli në vëmendje një rast konkret të një prokurori që, sipas tij, është penalizuar pa të drejtë.
“Këtu kanë bërë masakër dhe gjueti politike shtrigash për të larguar nga sistemi gjyqtarë dhe prokurorë që nuk arsyetonin 5 mln lekë. Është bërë një shkelje e madhe e aneksit të Kushtetutës. Ka qenë një prokuror i cili kishte mbrojte policore prej 15 vitesh sepse kishte dhënë vendime të rënda për bandat më të rrezikshme të kohës. Prokurori dhe gjykatësi. Këta pretendonin se ky prokurori me mbi 20 vite punë dhe gruan mësuese, duhej të flinte poshtë urës se nuk ka pas mundësi për të blerë apartament, edhe pse kishte 2 kredi”, tha Zogaj.
Ai akuzoi Komisionin e Posaçëm të Apelimit (KPA) se po përdor procesin e vetingut për të ndërtuar karrierë në institucionet e tjera, duke cenuar të drejtat e profesionistëve të ndershëm. Zogaj bëri thirrje që Parlamenti, institucionet dhe opozita të ndërmarrin nisma për të rikthyer në detyrë ata gjyqtarë dhe prokurorë që janë larguar në kundërshtim me dispozitat kushtetuese.
“Këta të KPA po tentojnë të bëjnë karrierë me këto institucionet e tjera. Parlamenti, institucionet, opozita, duhet të bëhet nismëtare që për të gjitha rastet kur është shkelur, të rikthehet e drejta për ata që janë viktima të vetingut. Unë jam mbrojtës i madh i Reformës në Drejtësi, por të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët që janë hequr nga sistemi në shkelje të dispozitave që janë shprehur te aneksi kushtetues, të kthehen në punë”, theksoi ai.
