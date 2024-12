Kryeministri Edi Rama, i pranishëm në mbledhjen e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Mirëqeverisjen dhe Antikorrupsionin, i cili zhvillohet me praninë e ambasadorëve të akredituar në Shqipëri, deklaroi se “Reforma në Drejtësi është produkt i vullnetit të Partisë Socialiste”, por shtoi se kontributi i ndërkombëtarëve është thelbësor për avancimin e saj.

“Kur përmend SPAK-un dhe drejtësinë ka shumë sensibilitet dhe forca që angazhohen për të dalë në mbrojtje dhe unë nuk e kisha të mundur ta evitoja këtë çështje këtu sepse dua t’ia kujtoj të gjithëve se Partia Socialiste është forca udhëheqëse e Reformës në Drejtësi dhe pa këtë forcë dhe pa bindjen e vullnetin e hekurt të PS-së, jo Amerika, jo Europa, por të gjithë të bëheshin bashkë nuk do ta kishin bërë dot të mundur Reformën në Drejtësi”, tha Rama.

“Thënë kjo, paskutim që pa mbështetjen e SHBA, kjo reformë do kishte patur rrugë krejt tjetër dhe do të ishte e pamundur, por kjo duhet të jetë e qartë për të gjithë se ne nuk kemi kohë për të humbur e për të pritur ata që kanë agjendë dhe plan tjetër dhe nuk u intereson integrimi në BE, thjesht edhe sikur për arsyen e thjeshtë se duan ta bëjnë vetë”, shtoi Rama.