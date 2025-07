Juristi Ylli Manjani tha në emisionin Now në Euronews Albania se votimi me 140 vota i reformës në drejtësi 9 vjet më parë u bë në një klimë të vërtetë shantazhi politik.

Manjani tregoi se megjithatë, në grupin e PD ka qenë një grup deputetësh të cilët ishin bërë gati ta votonin atë reformë duke i bashkuar votat me Ramën edhe nëse PD tërhiqej nga votimi.

“Besoj se ka qenë një grup, i bërë gati për ta votuar atë reformë në çdo skenar, edhe sikur PD të tërhiqej. Ka qenë një grup brenda PD që ishin dakordësuar me Ramën për ta votuar atë reformë me sy mbyllur. Majlinda Bregu ka qenë shumë e dhënë pas asaj reforme, Eduard Selami. Këta kanë qenë shumë për reformën, në çdo skenar, ishin edhe të përkëdhelurit e ambasadorëve, por që në këtë rast i shërbenin Ramës edhe pa konsensusin e PD. Kjo ka qenë edhe belaja e Bashës që u detyrua që të japë edhe ai konsensusin për të marrë flamurin e të qenët burrë i mirë. Rama thoshte disa herë në atë kohë ‘do kërceni nga belaja’, do kërcënoheni. Ka qenë një mjedis shantazhi totalisht i papranueshëm për një shtet demokratik dhe askush nuk guxoi të bënte oponencën e duhur”, tregoi Manjani.