Arsimi dhe Formimi Profesional (AFP) në Shqipëri po i nënshtrohet një transformimi të thellë, jo vetëm në kurrikula, por mbi të gjitha në mënyrën e administrimit dhe qasjes ndaj nxënësve. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit ka miratuar një udhëzim të ri, i cili synon të vendosë një standard të ri transparence, profesionalizmi dhe llogaridhënieje në shkollat profesionale të vendit.
Përmes këtij udhëzimi, qeveria ka shtrënguar rregullat e rekrutimit për drejtuesit e shkollave, ka përcaktuar qartë “vijat e kuqe” që çojnë në shkarkim nga detyra, dhe ka prezantuar një mekanizëm të ri social për mbrojtjen e nxënësve në rrezik.
Asnjë nxënës i lënë pas
Një nga risitë më të rëndësishme dhe me ndjeshmëri të lartë sociale të këtij udhëzimi është lufta kundër braktisjes shkollore. Për herë të parë, ngarkohen me përgjegjësi të drejtpërdrejtë zëvendësdrejtuesit dhe njësitë e zhvillimit në shkolla për të zbatuar të ashtuquajturin “Sistem të Paralajmërimit të Hershëm”.
Ky mekanizëm detyron stafin drejtues dhe pedagogjik të identifikojë në kohë nxënësit që shfaqin shenja të braktisjes së shkollës (si mungesa të përsëritura apo rënie e theksuar në rezultate) dhe të ndërhyjë me masa mbështetëse për riintegrimin e tyre. Është një hap i domosdoshëm për të siguruar që arsimi profesional të mos jetë vetëm një rrugë drejt zanatit, por edhe një mburojë sociale për të rinjtë në vështirësi.
Drejtues me standarde të reja akademike
Udhëzimi i ri i jep fund emërimeve pa kualifikimet e duhura në nivelet drejtuese të shkollave profesionale. Për t’u emëruar Zëvendësdrejtor apo Përgjegjës i Bazës Prodhuese, kandidatët tashmë duhet të kalojnë një filtër të rreptë vlerësimi (me dosje dhe intervistë) ku pragu kualifikues është minimalisht 70 pikë.
Kriteret janë ashpërsuar ndjeshëm. Për zëvendësdrejtorët e kulturës së përgjithshme dhe profesionale kërkohet detyrimisht diplomë e nivelit “Master i Shkencave” (ose Master Shkencor) dhe titulli “Mësues i kualifikuar”.
Për përgjegjësit e bazës prodhuese kërkohen të paktën 5 vjet përvojë pune në fushën përkatëse dhe kualifikime specifike në teknologjinë e informacionit.
“Zero Tolerancë” ndaj abuzimeve dhe korrupsionit
Në një përpjekje për të rritur integritetin e institucioneve arsimore, udhëzimi ka zbardhur një listë të qartë të shkeljeve që çojnë në shkarkim të menjëhershëm nga puna për drejtuesit. Masat disiplinore maksimale do të aplikohen pa kompromis për ushtrimin e dhunës fizike ose psikologjike ndaj nxënësve apo personelit; falsifikimin e dokumenteve zyrtare ose nxitjen e vartësve për ta bërë këtë; përvetësimin e fondeve dhe dhënien apo marrjen e ryshfetit; organizimin e kopjimit në provimet kombëtare; përfshirjen e nxënësve apo mësuesve në veprimtari politike.
Ura të reja lidhëse me tregun e punës
Një tjetër theks i rëndësishëm i vihet Njësive të Zhvillimit brenda shkollave. Këto njësi tani kanë detyrimin e shtuar të funksionojnë si agjenci të vogla punësimi për nxënësit. Ato duhet të bashkëpunojnë ngushtë me zyrat e punës dhe bizneset vendase për të gjetur vende të lira për praktika profesionale dhe për të lehtësuar punësimin e të diplomuarve, duke e bërë arsimin profesional një trampolinë reale drejt tregut të punës.
4 ndryshimet thelbësore në Arsimin Profesional
