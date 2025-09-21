Agron Haxhimali, drejtor ekzekutiv i Institutit për Bashkitë, komentoi në emisionin “Terminal” me Aurora Sulçen në A2 CNN mbi qëllimet e reformës territoriale administrative në Shqipëri.
Pyetjeve nëse reforma ka qëllime elektorale, Haxhimali iu përgjigj: “Fakti që po bëhet tani tregon se modeli aktual nuk ka funksionuar. A ka ndikime elektorale? Padiskutim. Ndryshimi i kufijve ndryshon dinamikat elektorale.”
Ai shtoi se numri i bashkive është një faktor përcaktues në sistemin zgjedhor kombëtar, duke vënë në dukje se opozita aktualisht ka vetëm 6 bashki, të cilat në zgjedhjet e fundit parlamentare i kanë dhënë rezultate pozitive.
Sipas tij, pa një analizë dhe model të qartë që i përshtatet karakteristikave të Shqipërisë, reforma mund të bëhet e përsëritur: “Kam përshtypjen që pas 10 vitesh do të jemi duke folur për reformën 2.01.”, tha Haxhimali.
