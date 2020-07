“Reflekto or mik sa nuk eshte vone. Mos jua mbyll shqiptareve te derrmuar ate dritaren e zbehte qe u jep pak kenaqesi”-0 shkruan ai, duke kerkuan akt normativ me shtrengim masash.

Kantautori i njohur Elton Deda ka reaguar sot me nje tjeter mesazh, pas vendimit te nje dite me pare, ku me akt normativ, u vendos mbyllja e diskove, lokaleve te nates me muzike dhe ndalimi i muzikes pas ores 20:00, si mase kufizuese ne situaten kritike qe ka marre perhapja e koronavirusit ne vend.

Reflekto or mik sa nuk eshte vone. Mos jua mbyll shqiptareve te derrmuar ate dritaren e zbehte qe u jep pak kenaqesi. Ka plot forma qe mos ti rrenosh muzikantet e bashke me ta gjithe zinxhirin e biznesit. Shfuqizo ate aktin e cuditshem dhe bej nje te ri ku shtrengon masat. Ti do thuash “jemi keq si komb e s’marrim vesh”…por ta garantoj qe keshtu nuk do marrim vesh jo per inat, por sepse po shkojme drejt nje grope te madhe. Sa me shpejt madje. Miqesisht, nje pjese e armates te denigruar prej 5 muajsh.

g.kosovari