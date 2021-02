Kryeministri Edi Rama ndërsa është pyetur lidhur me deklaratat e presidentit Ilir Meta i cili nga vlora tha se referendumin se ndaj asnjë marifet me kartat, ka dashur ta injorojë si përgjigje duke thënë se do të fokusohet te vaksina. Por këtu Rama shtoi se luftat me shpata janë për fëmijë.

“Do doja të fokusohesha te arsyeja pse jemi këtu sepse është një luftë për të siguruar vaksina, jo luftë me shpata sepse luftat me shpata janë për fëmijët e kopshtit ose për ata që kanë shkëputje ntë lidhjes me mburojën e trurit këtu bëhet fjalë për një liuftë të madhe tregtare politike komunikimi dhe unë dua që çdo natë në mendimin e fundit të kem që bëra çdo gjë sot. Kjo është lyfta për mua sot të tjerat janë ngjarje rrethanore me personazhë rrethanorë që se meritojnë shkëputjen e vëmendjes nga kjo luftë”, tha Rama.