Deputeti i PD, Ivi Kaso, e ka cilësuar si nevojë të kryeministrit për të tërhequr vëmendjen nga çështjet madhore deklaratën e kryeministrit Edi Rama për referendum popullor për uljen e numrit të deputetëve.
I ftuar këtë të martë në studion e “Quo Vadis” të moderatores Pranvera Borakaj në Vizion Plus, Kaso tha se kjo që po bëjnë Rama dhe Taulant Balla është “vrasje” e Reformës Zgjedhore, pasi ata kanë bërë gati draftin pa bërë asnjë konsultë me opozitën.
Për ish-deputetin e PS, Petro Koçi, karta e hedhur në tavolinë nga Rama duket mjaft interesante, pasi qytetarët e shohin parlamentin si të zezën më të madhe të këtij vendi.
Pjesë nga biseda:
Kaso: Nevojë e Ramës për të treguar që çdo gjë është në normalitet. Edhe “kryengritja” e vogël e SPAK u mbyll me sukses. Rama ia plasi ballit SPAK me 83 mandatet e veta. Nevoja është të tregojë se kjo situatë ka kaluar. Të heqim vëmendjen nga Mali i Zi, i cili po ecën përpara në rrugën e integrimit. Doli të premten dhe tha referendum me shifrën 101 deputetë. Papritur nxjerr një “as” tjetër nga mënga: të premten dha urdhrin, sot del Taulanti me draftin gati.
Çifligu: Do ketë konsulta.
Kaso: E nxori nga xhepi. Kjo do të ishte normale nëse do të kishte një proces të bllokuar ose do të kishte emergjencë.
Borakaj: Për të tërhequr vëmendjen, mendon?
Kaso: Nxjerr një ligj me 88 nene një subjekt që, që nga 2012-a, refuzon të flasë për referendumet, sepse çdo gjë që kanë bërë do t’i nënshtrohej votimit popullor. Referendumi kërkon 3/5, por ka edhe një nevojë që është dakordësia politike; për këtë ka një mekanizëm parlamenti që është Komisioni i Reformës Zgjedhore, i cili ka një mbledhje ditën e hënë. Ky “mjeshtër” nxjerr nga xhepi një ligj, duke “vrarë” Kodin Zgjedhor.
Xhafo: Edhe zoti Koçi duket se është dakord me këtë që thotë zoti Kaso.
Koçi: Një ligj për referendumet është i domosdoshëm, të jetë i shfrytëzueshëm edhe nga qytetarët. E dyta, nuk do të thotë që duke u prezantuar në publik nuk do të kalojë edhe në parlament. Karta e hedhur nga zoti Rama është një kartë tërheqëse. Sot në Shqipëri, i gjithë publiku mendon se parlamenti është e zeza e këtij vendi; kjo e bën shumë tërheqëse.
