“Aq sa rebel aq dhe romantik”…kështu e përkufizon veten e tij Redon Makashi, i cili vjen këtë të diel në Profil me një rrëfim nostalgjik dhe me muzikë të mirë.

Ai ka rrëfyer momente nga fëmijëria e tij deri te kritikat për vlerësimin e shtetit ndaj artistëve për gazetaren Greta Topjana.

Këngëtari i mirënjohur shprehu revoltën për mungesën e vlerësimit ndaj artistëve për të cilët siç tha kujtohen vetëm kur largohen nga kjo jetë.

“Do ishte mirë që arti i mirëfilltë të kishte një çik më shumë mbështetje nga lart dhe jo kur njerëzit të ikin nga kjo botë të thuash sa i mirë ishte. Vjen një kohë kur këta artistë me ato pensione qesharake largohen nga kjo jetë vijnë iu bëjnë elozhe. Kjo më duket gjëja më qesharake që mund të jetë…Rebelizmi qëndron brenda meje, por jo i shfaqur te njerëzit, nuk mund të them që jam romantik, jam dhe rebel, nuk mund të them asgjë të saktë për veten, unë jam gjithmonë për artin, për të tjerat të mos flasim”, u shpreh këngëtari.