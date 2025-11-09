Drejtori i Përgjithshëm i BBC-së, Tim Davey, ka dhënë dorëheqjen pas kritikave se një dokumentar i BBC i ka mashtruar shikuesit duke redaktuar një fjalim të Presidentit të SHBA-së, Donald Trump.
Drejtoresha Ekzekutive e BBC-së, Deborah Turnes, gjithashtu ka dhënë dorëheqjen, tha transmetuesi.
“Janë bërë gabime”
“Dua t’ju informoj se kam vendosur të largohem nga BBC pas 20 vitesh. Ky është vendimi im i vetëm dhe i jam shumë mirënjohës kryetarit dhe bordit për mbështetjen e tyre të palëkundur dhe unanime gjatë gjithë mandatit tim, përfshirë ditët e fundit. Po punoj me bordin për kohën e saktë për të mundësuar një tranzicion të qetë te pasardhësi im në muajt në vijim”, tha Davy në një deklaratë.
“Kam menduar shumë për kërkesat intensive personale dhe profesionale të menaxhimit të këtij roli për shumë vite në këto kohë të trazuara, të kombinuara me faktin se dua t’i jap pasardhësit tim kohë për të formësuar planet që ai do të zbatojë. Në këto kohë gjithnjë e më të polarizuara, BBC ka vlerë unike dhe përfaqëson më të mirën prej nesh.
Ndihmon për ta bërë Mbretërinë e Bashkuar një vend të veçantë, jashtëzakonisht të sjellshëm dhe tolerant. BBC nuk është perfekte dhe ne duhet të jemi gjithmonë të hapur, transparentë dhe të përgjegjshëm. Ndërsa nuk është arsyeja e vetme, debati aktual rreth BBC News ka kontribuar në mënyrë të kuptueshme në vendimin tim. Në përgjithësi, BBC po performon mirë, por janë bërë disa gabime dhe si Drejtor i Përgjithshëm duhet të marr përgjegjësinë përfundimtare”, vëren ai.
“Ditë e trishtuar”
Kryetari i BBC-së, Samir Shah, tha se sot ishte një “ditë e trishtueshme” për BBC-në, duke përshëndetur një “drejtor të përgjithshëm të jashtëzakonshëm” i cili i kishte kushtuar 20 vjet të jetës së tij transmetuesit.
Ai tha se do të vazhdonte të punonte me të si drejtor i përgjithshëm i përkohshëm derisa të përfundonte procesi i emërimit të pasardhësit të tij.
Montazhi në fjalimin e Trumpit
BBC është kritikuar ashpër kohët e fundit, pas një sërë akuzash se nuk ka arritur të ruajë neutralitetin politik në raportimin e saj, duke përfshirë mbulimin e ngjarjeve që lidhen me Trumpin, luftën midis Izraelit dhe Hamasit dhe çështjet që përfshijnë personat transgjinorë.
Gazeta Daily Telegraph ka raportuar prej ditësh për një memo të brendshme, të shkruar nga një ish-këshilltar i etikës në agjenci, në të cilën dokumentohej një sërë gabimesh, përfshirë mënyrën se si ishte redaktuar një fjalim i Trump më 6 janar 2021.
Dokumenti nënkuptonte se emisioni ikonik Panorama kishte redaktuar së bashku dy pjesë të fjalimit të Trump, duke e treguar atë duke inkurajuar trazirat në Kongres në janar 2021.
Në këtë dokumentar, Trump u shfaq duke u thënë mbështetësve të tij se “ne do të marshojmë drejt Capitol Hill” dhe se ata duhet të “luftojnë si ferr”, një koment që ai e bëri në një pjesë tjetër të fjalimit të tij.
