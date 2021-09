Zëvendësndihmës sekretari Amerikan për Çështje të Evropës dhe Euroazisë, Gabriel Escobar ka reaguar sërish në lidhje me arritjen e marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë.

Escobar i shpreh falenderimet publike Miroslav Lajçak dhe gjithë ekipit të BE-së, të cilët arritën të finalizonin marrëveshjen Serbi-Kosovë për target, duke ulur tensionet në very të Kosovës.

“Është një sukses i rëndësishëm arritja e sotme e marrëveshjes në Bruksel. Dialogu i lehtësuar nga BE-ja po ndihmon në gjetjen e zgjidhjes për të dyja vendet. Dua të falënderoj emisarin Miroslav Lajçak dhe ekipin e tij për punën e madhe që kanë bërë sot”, ka thënë Escobar.

Ai më tej është pyetur edhe nëse SHBA-ja ka qenë e njoftuar paraprakisht për vendosjen e masës së reciprocitetit për targa. Escobar ka theksuar se është e drejtë e Kosovës të aplikojë reciprocitetin.

Escobar teksa bëri me dije se Departamenti i Shtetit ka qenë i njohur paraprakisht me vendosjen e reciprocitetit për targat, u shpreh në favor të Kosovës në lidhje me këtë çështje.

“Është e drejtë e Kosovës të aplikojë reciprocitetin. Jam i lumtur që kemi arritur marrëveshje për shtensionim të situatës”, tha Escobar./m.j