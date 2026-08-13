Rebelët Huthi të Jemenit thanë se sulmuan një rafineri Aramco në Jazan të Arabisë Saudite me dy dronë ditën e sotme (13 gusht).
Lajmin e raportoi agjencia e lajmeve ‘Saba’.
Një burim ushtarak për rebelët shiitë tha se sulmi ishte në përgjigje të asaj që grupi e përshkroi si shkelje të hapësirës ajrore dhe sovranitetit të Jemenit, nga ana e Arabisë Saudite në provincat Saada dhe Hajjah.
Deri tani nuk ka pasur asnjë koment të menjëhershëm nga Arabia Saudite dhe as informacione për dëmet.
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