Rebelët Huthi të Jemenit, janë të përgatitur t’i bashkohen luftës në mbështetje të Iranit nëse SHBA-të dhe Izraeli përshkallëzojnë sulmet e tyre, tha një zyrtar i qeverisë Huthi për CNN.
“Jemeni, nën udhëheqjen e Ansaruallah (duke iu referuar Houthi-ve), do të bashkohet në mbështetjen e Iranit. Ne kemi një përgjegjësi fetare, morale dhe humanitare për ta bërë këtë”, tha nënsekretari i ministrisë së informacionit, Mohammed Mansour.
Ai shtoi se koha varet nga “vlerësimet e forcave të armatosura”, si dhe nga konsultimet me Teheranin dhe përfaqësuesit e tij.
“Nëse Uashingtoni dhe aleatët e tij nxitojnë të përshkallëzojnë situatën kundër Iranit, Jemeni do t’i parandalojë duke ndërhyrë”, tha Mansour, duke vënë në dukje se mbyllja e Ngushticës Bab al-Mandab në brigjet e Jemenit – pika e pengimit që lidh Detin e Kuq me korridoret globale të transportit detar – është një “opsion i zbatueshëm”.
