Huthët e Jemenit njoftuan të hënën se kishin sulmuar stacionet e pompimit të naftës bruto Lindje-Perëndim të Arabisë Saudite dhe aeroportin e Riadit, ndërsa armiqësitë në rritje pengojnë furnizimet me naftë dhe kërcënojnë të shpërthejnë në një konflikt më të madh.
Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen tha më parë se kishte shkatërruar dy lëshues raketash balistike në kryeqytetin Sanaa, përfshirë një të përdorur për të qëlluar një raketë drejt Riadit, të cilën koalicioni tha se e kishte kapur.
Huthët kanë qëlluar me raketa balistike dhe dronë drejt aeroporteve, porteve dhe instalimeve të naftës saudite, duke e shndërruar aleatin e SHBA-së, Arabinë Saudite, në një pikë presioni në luftën më të gjerë.
“Me ndihmën e Zotit të Plotfuqishëm, Forcat e Armatosura të Jemenit kryen tri operacione ushtarake cilësore, duke përdorur dhjetëra raketa balistike. Operacioni i parë kishte për objektiv Aeroportin Ndërkombëtar ‘Mbreti Khalid’ në kryeqytetin e armikut saudit, Riad, dhe e goditi me sukses objektivin e tij; lavdi Zotit. Operacioni i dytë vuri në shënjestër hangarë avionësh, depo municionesh, qendra kontrolli për dronë dhe një sërë objektesh të rëndësishme në Bazën Ajrore ‘Mbreti Khalid’. Ndërkohë, operacioni i tretë kishte për shënjestër Bazën Detare Jugore të forcave të Rojës Kufitare në Jizan, duke realizuar një goditje të saktë – falënderimi i qoftë Zotit – e cila la të vrarë dhe të plagosur në radhët e ushtarëve dhe oficerëve të armikut saudit”.
Ndërkohë, bëhet e ditur se zyrtarë të lartë nga vendet e Paktit të Mekës, Arabia Saudite, Turqia dhe Pakistani, do të takohen me zyrtarë iranianë në Teheran të hënën për të diskutuar koordinimin rajonal, thanë dy persona me njohuri për çështjen për Reuters.
Bisedimet e planifikuara do të jenë kontakti i parë i nivelit të lartë midis Iranit dhe të gjithë anëtarëve të bllokut trekombësh që kur Arabia Saudite u përball me sulme në rritje nga huthët e Jemenit, të lidhur me Iranin.
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