Këshilli i Emërimeve në Drejtësi nuk i dha zgjidhje ngërçit në të cilin është futur me zgjedhjen e kandidatëve për garën në gjykatën kushtetuese.

Në mbledhjen e fundit KED nuk doli me një vendim në lidhje me kandidaten Zhaklina Peto, e cila dy herë kishte marrë pro saj vendimet e gjykatës administrative për ta rifutur në garën ku KED kërkonte ka largonte. Në mbledhjen e fundit juristja Peto deklaroi se do të konsideronte dorëheqjen nëse KED vazhdonte në paligjshmëri. Por kjo deklaratë nuk ishte një dorëheqje nga ana e saj, e megjithatë KED e mbylli mbledhjen pa një vendim.