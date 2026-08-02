Real Madrid ka publikuar një deklaratë zyrtare pas vendimit të FIFA-s për të hequr dorë nga propozimi për shitjen e pjesshme të të drejtave tregtare të kompeticioneve të saj, përfshirë Kupën e Botës për burra dhe gra.
Klubi e vlerëson pozitivisht këtë vendim, duke e cilësuar si lajm të mirë për futbollin, institucionet e tij dhe mbi të gjitha për miliona tifozë.
Në deklaratën e tij, Real Madrid shprehu mirënjohje ndaj UEFA-s, konfederatave dhe federatave, si dhe të gjitha institucioneve që e kundërshtuan me vendosmëri dhe përgjegjësi këtë projekt, duke theksuar se bashkimi dhe ndjenja e detyrës së tyre e mbrojtën futbollin në një moment vendimtar.
Propozimi i presidentit të FIFA-s, Gianni Infantino, synonte krijimin e një kompanie të quajtur FIFA Forward Enterprise (FFE), e cila do të mbikëqyrte aspektet tregtare dhe operacionale të kompeticioneve të FIFA-s. Elementi më i diskutueshëm i planit ishte shitja e mundshme e një pjese prej 20% të aksioneve tek investitorë privatë.
Ky propozim shkaktoi një revoltë të gjerë në botën e futbollit. UEFA kishte premtuar të bojkotonte kompeticionet e FIFA-s derisa ideja të hidhej poshtë, dhe rriti presionin ndaj Infantinos duke deklaruar se ai kishte “humbur besimin” e organit qeverisës të futbollit evropian. Përveç UEFA-s, edhe CONCACAF (që qeveris futbollin në Amerikën e Veriut, Qendrore dhe Karaibe) dhe Konfederata Aziatike e Futbollit (AFC) e kundërshtuan planin.
Për shkak të kundërshtimit nga tri konfederatat, FIFA u detyrua ta braktisë propozimin — një dështim i rëndësishëm për Infantinon. UEFA po konsideron edhe hapa të mëtejshëm, përfshirë mundësinë e një vote mosbesimi ndaj zyrtarit zviceran, gjë që do të kërkonte mbështetjen e 43 federatave anëtare të FIFA-s.
Real Madrid ishte klubi i parë i madh që doli publikisht me këtë qëndrim kundër planit të Infantinos.
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