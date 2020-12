Shkencëtarët po shikojnë një fajtor të mundshëm që shkakton reaksione alergjike ndaj Pfizer dhe BioNTech, dy vaksinat e Covid-19 dhe “fajtori duket të jetë përbërja e polietilen glikolit, e njohur gjithashtu si PEG.

Gjashtë reaksione të rënda alergjike ndaj vaksinës janë raportuar në Amerikë sipas Qendrave për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, nga 272,001 doza të administruara deri më 19 Dhjetor. Të paktën dy raste të anafilaksisë kanë ndodhur gjithashtu në MB.

Në një deklaratë, Pfizer tha se “do të monitorojë nga afër të gjitha raportet që sugjerojnë reagime serioze alergjike pas vaksinimit”. Kompania tha se informacioni i saj i përshkrimit përfshin një paralajmërim se “trajtimi dhe mbikëqyrja e duhur mjekësore duhet të jetë gjithmonë në dispozicion në rast të një ngjarje të rrallë anafilaktike pas marrjes së vaksinës”.

Shkencëtarët po merren me PEG si një i dyshuar i mundshëm edhe pasi autoritetet shëndetësore thonë se ata janë ende duke hetuar incidentet dhe planifikojnë të studiojnë çështjen më tej.

“Megjithëse mendoj se thjesht po spekulojmë këtu … dihet që një nga përbërësit që është i pranishëm në të dy vaksinat, glukoli i polietilenit, mund të shoqërohet, në mënyrë të rrallë, me reaksione alergjike”, tha Peter Marks, drejtori i Ushqimit dhe Qendrës së Administrimit të Barnave në një konferencë për shtyp më 18 Dhjetor.

“Ajo që po mësojmë tani është se ato reaksione alergjike mund të jenë disi më të zakonshme sesa ato të rralla që mendonim se ishin sepse njerëzit ekspozohen ndaj glikolit të polietilenit në përgatitje të ndryshme farmaceutike”, tha ai.

Në të dyja vaksinat Pfizer-BioNTech dhe Moderna, PEG është pjesë e zarfit yndyror që rrethon RNA-në, përbërësi kryesor në vaksinë. Sapo ARN të futet në qeliza, ajo i mëson ata të bëjnë një proteinë që i ngjan proteinës spike të gjetur në sipërfaqen e koronavirusit. Kjo indukton një përgjigje specifike imune që mbron trupin kur është i ekspozuar ndaj virusit. Zarfi yndyror që përmban PEG ndihmon në sigurimin që ARNi kalon nëpër membranën qelizore dhe në qeliza.

Alergjitë ndaj PEG janë jashtëzakonisht të rralla, thonë alergologët dhe imunologët dhe është e mundur që ata pak persona që patën reagime pasi morën vaksinën Pfizer-BioNTech të kenë reaguar për diçka tjetër. Përbërja gjendet në një gamë produktesh, thonë ata, të tilla si produkte kozmetikë, ushqime dhe ilaçe. Disa vaksina përmbajnë gjithashtu përbërje të ngjashme me PEG, vërejnë ata.

“Disa lloje të PEG kanë më shumë të ngjarë të shkaktojnë reaksione alergjike sesa të tjerët,” thonë shkencëtarët.

“Ata janë të gjithë në një familje të madhe, por për sa i përket potencialit të tyre alergjik, ata nuk janë të barabartë”, tha Elizabeth Phillips, drejtoreshë e Qendrës për Sigurinë e Barnave dhe Imunologjisë në Qendrën Mjekësore të Universitetit Vanderbilt. Llojet e PEG që janë më të rënda kanë më shumë gjasa të shkaktojnë reaksione alergjike sesa të tjerët, tha ajo.

Në të njëjtën kohë, “PEG në vaksina është e ndryshme nga ajo që është shoqëruar më parë me reaksione alergjike”, tha James Baker, një imunolog i cili kryeson Institutin Nanoteknologjik të Miçiganit për Mjekësi dhe Shkencat Biologjike në Universitetin e Miçiganit.

“Struktura e përgjithshme është shumë e ndryshme nga gjithçka që ka qenë në një vaksinë më parë,” tha ai. Kjo e bën të vështirë të thuash se si reagimet alergjike ndaj PEG në vaksinat Covid-19 do të krahasohen me reagimet alergjike ndaj PEG-ve të tjera, si ato në laksativë të caktuar, që kanë shkaktuar reaksione të rralla alergjike në të kaluarën.

Ekspertët e alergjisë thonë se nuk është ende e sigurt nëse reagimet e shikuara deri më tani ishin reaksione klasike alergjike, domethënë reaksione imune që përfshijnë një antitrup të quajtur imunoglobulinë E, ose IgE, të cilat janë pjesë e të ashtuquajturit krah adaptiv të sistemit imunitar, i cili mëson të njohë ndërhyrës specifik. Reagimet mund të jenë gjithashtu për shkak të një keqpërdorimi të sistemit imunitar të lindur, duke shkaktuar një kaskadë reagimesh në atë që njihet si sistemi plotësues i trupit.

“Ne duhet të shohim të gjitha mundësitë”, tha Baker.

Të dy, si ai dhe Phillips morën pjesë në një takim virtual të organizuar nga Instituti Kombëtar i Alergjisë dhe Sëmundjeve Infektive për të diskutuar reaksionet alergjike të vaksinës Covid-19. Agjencia tha se po harton një studim për të parë më nga afër çështjen.

Studimi do të përfshijë individë të shëndetshëm për krahasim dhe studiuesit do të mbledhin mostra biologjike para dhe pas vaksinimit për të monitoruar për çdo ndryshim imunitar të shkaktuar nga vaksina.

Ndërsa PEG është një fajtor i mundshëm, “ne duhet të kemi një mendje të hapur në lidhje me mundësitë e tjera”. tha Baker.

Tani për tani, CDC thotë se njerëzit që kanë një histori të reaksioneve të rënda alergjike ndaj ndonjë përbërësi të vaksinave Pfizer-BioNTech ose Moderna nuk duhet të marrin vaksinën dhe ata që kanë një reaksion të rëndë alergjik pas dozës së parë nuk duhet të marrin të dytën.

Njerëzit me alergji të rënda ndaj çdo vaksine tjetër ose injeksioni mund të marrin vaksinën, por duhet të flasin me mjekët e tyre paraprakisht për peshimin e rreziqeve të një reaksioni alergjik me përfitimet e marrjes së vaksinës.

“Nuk ka asnjë arsye pse njerëzit që kanë një histori të reaksioneve alergjike të lehta ose të rënda ndaj ushqimit, kafshëve shtëpiake, ilaçeve orale ose alergjenëve mjedisorë nuk duhet të marrin vaksinën,” thotë CDC.

Agjencia gjithashtu thotë se njerëzit që marrin doza duhet të vëzhgohen për 15 minuta pas vaksinimit për të monitoruar reagimet e mundshme anësore dhe njerëzit me histori të anafilaksisë duhet të vëzhgohen për 30 minuta.