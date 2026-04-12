Pas dështimit të bisedimeve të paqes në Islamabad, ka reaguar ministria e jashtme e Iranit.
“Nuk pritej kurrë që SHBA-të dhe Irani të arrinin një marrëveshje menjëherë, thotë zëdhënësi Esmail Baghaei.
Ai shton se bisedimet u zhvilluan në “një atmosferë të mbushur me mosbesim dhe dyshime”, pas më shumë se 40 ditësh “lufte të imponuar” dhe jo shumë kohë pasi hyri në fuqi një armëpushim.
Baghaei i thotë Rrjetit të Lajmeve Studentore të shtetit iranian: “Nuk duhej të kishim pritur që në fillim se mund të arrinim një marrëveshje në një seancë të vetme. Nuk mendoj se dikush kishte pritje të tilla.”
Megjithatë, tha ai, “diplomacia nuk mbaron kurrë”.
