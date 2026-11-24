Çmimi aktual i shitjes direkte të vajit të ullirit nga fermeri është 500 lekë për litër. Nënkryetari i Sindikatës së Fermerëve të Bashkuar në Shqipëri, Ardit Bali ka reaguar ndaj publikimeve sipas të cilave vaji i ullirit në zonat e Lushnjës, Beratit, Fierit dhe Elbasanit po tregtohet me 350 lekë për litër. Ai tha se këto informacione dëmtojnë interesat e fermerëve shqiptarë.
“Në çdo fabrikë që të shkosh, është e sigurt që nuk do të gjesh vaj me 350 lekë. Minimumi do të jetë 500-600 lekë. Kjo është një dëmtim i drejtpërdrejtë që u bëhet fermerëve shqiptarë”, u shpreh Bali.
Sipas nënkryetarit të sindikatës së Fermerëve të Bashkuar në Shqipëri, Ardit Bali raste të tilla mund të lidhen me fabrikat apo grumbullues të veçantë, teksa u bën thirrje fermerëve të mos ndikohen nga këto lajmet dhe të mos zhvlerësojnë mundin dhe prodhimin e tyre.
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