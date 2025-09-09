Presidenti i Knesset-it, parlamentit izraelit, Amir Ohana, ka reaguar publikisht pas sulmit ajror në Doha, duke e cilësuar operacionin si një “mesazh për gjithë Lindjen e Mesme”.
Në një postim në median sociale X, Ohana ka shpërndarë videon e bombardimeve ajrore të ndërmarra nga Forcat e Mbrojtjes izraelite (IDF), që kishin në shënjestër drejtues të lartë të Hamasit të strehuar në kryeqytetin e Katarit.
Një zyrtar i Hamasit i tha transmetuesit Al Jazeera se udhëheqja e grupit militant i mbijetoi sulmit të Izraelit në Doha.
Nga ana tjetër, Izraeli është gjithnjë e më optimist se sulmi i tij ndaj udhëheqjes së Hamasit ishte i suksesshëm.
“Duket mirë, e dinim që Hamasi do të përpiqej ta fshihte atë që ndodhi atje”, citon Radio Army të ketë thënë një zyrtar i mbrojtjes.
Mediat arabe raportojnë se pesë persona u vranë në një sulm në Katar.
Raportimet thonë se ata ishin anëtarë të Hamasit, por jo pjesë e udhëheqjes.